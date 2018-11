La protection du marais salé de Shemogue

Avec l’acquisition récente d’une parcelle de terrain dans le marais salé de Shemogue par Conservation de la Nature Canada (CNC), une occasion se présente pour notre gouvernement local, ainsi que celui provincial, d’investir davantage dans un projet éducationnel, touristique et écologique pour notre communauté de Beaubassin-est.

Extrait du site Web du CNC:

«Cette propriété fournit un habitat à de nombreuses espèces d’oiseaux de rivage et migrateurs. Située sur la pointe Comeau, cette propriété de 52 hectares (128 acres) présente 1,5 kilomètre de littoral, incluant un marais salé intact important à l’échelle provinciale, un habitat de plus en plus rare dans le détroit de Northumberland. Deux espèces d’oiseaux en déclin ont été observées sur la propriété, c’est-à-dire le chevalier semi-palmé et le bruant de Nelson.»

Ce lieu écologique et patrimonial de notre région, maintenant protégé, pourrait agrémenter le tissu local de notre région en y installant des panneaux d’interprétations, une aire de stationnement le long de la route 15 qui longe le marais, et même une ou des plateformes pour l’observation d’oiseaux ou tout simplement l’observation de ce lieu naturel si important à notre écologie locale.

Ce site avec des panneaux d’interprétations, incluant l’historique et la contribution du marais à la purification de nos nappes d’eau souterraines ainsi que la prévention des inondations locales, pourrait devenir un lieu d’éducation pour nos jeunes étudiants des écoles locales et même nos étudiants universitaires des sciences de l’environnement. Et, certainement ce site pourrait devenir une attraction touristique pour nos visiteurs tout au long de l’année toujours en faisant bien attention de ne pas empiéter ou nuire à cet environnement fragile.

Tel est le genre de projet communautaire que nos régions rurales ont besoin pour ajouter à la valeur locale des petites collectivités dans notre province et voici une occasion propice pour notre gouvernement local de Beaubassin-est de travailler avec la communauté pour aller chercher des subventions nécessaires pour donner à nos paysages cette valeur ajoutée au bénéfice de nos citoyens, mais aussi pour notre province. Un partenariat avec le Groupe de Vision H2O pour monter un tel projet avec la contribution de nos partenaires provinciale viendrait répondre à une de nos visées dans le plan de stratégie verte élaboré pour la région de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé.

Il faut se prendre en main quand les occasions se présentent et tirer avantage de nos acquis, tout comme les autres localités le font pour améliorer leur sort économique et écologique, et ceci serait un beau projet assez facile à entreprendre, du moins ceux-ci sont mes pensées et c’est vrai que je suis un rêveur quand ça vient à notre beau coin du monde.

Gilles Cormier

Saint-André-LeBlanc