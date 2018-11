Les droits des francophones et le nouveau gouvernement

Le NPD est préoccupé par le résultat final des dernières élections provinciales. Nous partageons les craintes légitimes de plusieurs qui croient que le nouveau visage politique du Nouveau-Brunswick met en péril les relations entre francophones et anglophones. Le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs est maintenant au pouvoir avec l’appui du People’s Alliance, un parti qui a fait campagne sur des promesses qui vont à l’encontre des droits des francophones et qui a promis d’appuyer le gouvernement conservateur pendant au moins 18 mois. Toute la province surveille maintenant de près les conservateurs et leur gestion des dossiers linguistiques.

Sous mon leadership et lors des élections, le NPD s’est battu pour que les droits constitutionnels des francophones soient pleinement reconnus et pour que la dualité linguistique dans les institutions clés de la province, notamment en éducation et en santé, soit clairement appuyée. Nous refusons que la langue soit instrumentalisée pour diviser la population. Nous refusons que la langue soit utilisée comme bouc émissaire pour détourner notre attention des véritables défis que nous devons surmonter ensemble. Il y aura toujours des débats quant aux meilleurs moyens de protéger les droits linguistiques de la minorité, mais nous ne devons pas plier devant un parti politique qui veut s’en défaire et détruire la paix linguistique que nous avons acquise et entretenue depuis maintenant plusieurs décennies.

Dans cet esprit, je suggère au nouveau gouvernement d’initier son mandat avec une démonstration forte et concrète de son appui à la communauté francophone.

Le People’s Alliance fait pression auprès des conservateurs pour se débarrasser des obligations de service bilingue chez Ambulance Nouveau-Brunswick (ANB). Si c’était la seule cause des délais dans les services ambulancier, la question mériterait notre attention. Mais en réalité, plusieurs facteurs contribuent au problème des temps d’attente des ambulances. ANB a des difficultés dans deux principaux domaines: le nombre élevé d’employés en congé dû au stress professionnel et la difficulté à recruter de nouveaux employés. Ces deux problèmes pointent du doigt une seule cause: de mauvaises conditions de travail. L’obligation de service bilingue n’est qu’un bouc émissaire. Enfin, d’autres facteurs contribuent aussi au temps d’attente, notamment le fait que les ambulances soient utilisées pour transporter les patients entre hôpitaux et la confusion à savoir qui, entre Medavie et les fonctionnaires provinciaux, gère ce dossier.

Une structure hiérarchique bien définie doit être mise en place. La sécurité des patients doit avoir la priorité sur les coupures et l’épargne. Les services d’ambulances sont un service public et devraient être gérés par les régies de santé. Si la langue demeure un enjeu, il devrait revenir à la communauté francophone et à la communauté anglophone d’établir leurs propres normes de service dans leur langue respective.

Comme seconde démonstration de son appui à la communauté francophone, les conservateurs devraient affirmer leur engagement envers la dualité et, plus particulièrement, envers le Réseau de santé Vitalité. Vitalité fournit un environnement au sein duquel les francophones peuvent travailler en français, tout en offrant des services bilingues. Vitalité permet de prendre en compte les différences linguistiques et culturelles de sa communauté dans la prestation de ses services. C’est pourquoi, par exemple, Vitalité s’est prononcé contre la privatisation du Programme extramural et a défendu des nouvelles formes de prestations de soins de santé à l’avantage de ses patients.

Le NPD croit aussi que la gouvernance des régies de santé devrait être révisée afin de les rendre plus autonomes et moins vulnérables à l’ingérence politique et aux caprices du gouvernement de l’heure. Le gouvernement de Blaine Higgs devrait permettre aux francophones de diriger et de gérer leur propre système de santé comme ils le veulent. Ce serait un bon début de permettre à la communauté francophone d’élire tous les membres du Conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité.

Il est temps pour le nouveau gouvernement de dissiper tout doute et de réaffirmer – sans équivoque – son engagement envers les droits et les institutions essentiels à la survie et à l’épanouissement de la communauté francophone.

Jennifer McKenzie

Chef du NPD du Nouveau-Brunswick