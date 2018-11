Tel père, telle fille

Heureusement pour nous, le monde perturbé dans lequel nous vivons ne nous offre pas que des catastrophes. Il nous gratifie souvent de petits bonheurs. Commençons par le commencement. Pendant deux ans, au milieu des années 1970, j’ai eu le plaisir et l’honneur d’animer à la télévision la toute première émission de variétés produite par Radio-Canada-Moncton. À cette émission, appelée Encore debout, je recevais des artistes et musiciens acadiens, auteurs-compositeurs-interprètes et interprètes. Y est venu, entre autres, Zachary Richard, qui en était alors à ses tout débuts. Puis un jour nous est arrivé de l’Île-du-Prince-Édouard un jeune auteur-compositeur, comme seule l’île sait en produire (pensons à Lennie Gallant, à Sara MacLean, à Gene McLellan – ce dernier étant par contre né au Québec avant d’élire domicile dans l’île – parmi les plus grands et les plus connus). Paul Gallant – c’était son nom – a alors interprété quelques chansons de son crû qui ne m’ont agréablement surpris. Au point où, un peu plus tard, je suis allé voir une pièce de théâtre, genre comédie musicale, écrite par lui et que sa troupe (La Troupe du Soleil oublié) présentait à Memramcook (Une promesse dans le sable, a obtenu un immense succès dans les Provinces maritimes). La pièce se terminait par une chanson intitulée Calgary qui parlait d’exil et m’avait beaucoup touché parce qu’elle véhiculait la même émotion que La Manic de Georges Dor. La même émotion, entendons-nous, mais pas le même style d’écriture. Là s’arrête la ressemblance.

À partir de ce moment, au fil des années, j’ai pu voir un Paul D. Gallant continuer d’enrichir son répertoire à un rythme accéléré, une chanson n’attendant pas l’autre, en le parsemant un peu partout dans l’univers musical de l’Acadie et du pays (Le Gars de Mont-Carmel, autre chanson vraie et touchante sur le thème de l’exil, vous vous souvenez?).

Mais, malheureusement, à part des interprétations ponctuelles et occasionnelles de ses chansons par des interprètes, aucun enregistrement n’existait de ces petits trésors regroupés en un seul album et personnellement je le déplorais. Jusqu’à ce que l’année dernière, Paul décide enfin de graver sur CD quelques-unes de ses meilleures ballades, portées par la voix de sa fille Adrienne.

C’est maintenant chose faite. Un joli petit album vient tout juste de sortir. Ballades, un projet père et fille, Vol. 1, contient, comme son nom l’indique, des ballades – onze pour être précis – de cet auteur-compositeur. D’autres albums suivront vraisemblablement avec cette fois des chansons d’autres styles, Paul ayant un catalogue impressionnant de plus de 700 chansons. Il y a une autre chanson de lui, humoristique à souhait celle-là, Le Sofa, que j’ai bien hâte d’entendre gravée sur un album.

Paul étant un grand ami, un homme que j’admire et pour qui j’éprouve une grande affection, je cours le risque qu’on me reproche de manquer d’objectivité en parlant de lui et de son œuvre. Car il n’y a pas que l’amour qui, comme le veut l’adage bien connu, rende aveugle. L’amitié aussi parfois. Aussi vais-je tenter de rester personnel et dire sans trop beurrer épais que cet album est venu me chercher, pour employer une expression chère à ceux qui se sentent touchés par quelque chose. De fort belles ballades et, surtout, la voix de sa fille Adrienne, tout à fait de mise (a perfect match, dirait-on en anglais). Rien de surprenant à ça quand on partage le même ADN. Et puis, ce qui ne gâte rien, bien au contraire, le livret contient des textes très instructifs où Paul évoque l’inspiration première de chacune de ces chansons.

Trois titres en particulier retiennent mon attention. L’émouvante Calgary, bien sûr («Jean-Guy, va-t’en pas à Calgary»), qui me fait toujours craquer, et les non moins émouvantes Je te reviens et Mon chez-nous c’est l’Acadie. Paul a le don de créer des univers simples (sans être simplistes), avec des mots et des personnages criants de vérité, qui nous plongent de plain-pied dans le quotidien, ce qui me fait souvent envie, moi dont le style d’écriture se veut parfois un peu plus songé. Trop peut-être, m’a déjà dit quelqu’un sans se gêner le moins du monde, plusieurs verres de champagne derrière la cravate. À cet égard, il me semble qu’avec Je te reviens et Mon chez-nous c’est l’Acadie, on a rarement évoqué l’amour de son coin de pays avec autant de sincérité et d’émotion. Cette dernière chanson servait d’ailleurs de finale à la comédie musicale Le Grand Cercle, signée Paul Gallant et Scott MacMillan et présentée pendant plusieurs saisons par le Conseil des arts de Chéticamp dont Paul est le directeur artistique. J’ai eu le bonheur d’assister à cet événement il y a quelques années et j’en suis sorti émerveillé avec encore plus d’admiration pour le travail de cet auteur-compositeur de grand talent.

Pour raccourcir l’histoire, vous n’en doutez plus maintenant après ce que je viens d’écrire, j’ai beaucoup aimé cet album et je souhaite qu’il en soit de même pour tous ceux et celles qui voudront bien l’écouter. Malgré le plaisir que nous procure la voix d’Adrienne, je n’aurais cependant pas dédaigné que Paul lui-même se fasse l’interprète de quelques-unes de ses chansons. Tout bons que peuvent être les interprètes (et Adrienne est très bonne, pas de doutes à ce sujet) rares sont ceux ou celles qui arrivent aussi bien que l’auteur à lire et à dire ce qu’il y a entre les lignes (le non-dit) dans un texte. Mais, il faut en prendre son parti, Paul ayant il y a longtemps décidé (curieusement, ce serait à la suite de son passage à l’émission Encore debout où, a-t-il écrit quelque part, il avait été embarrassé de se retrouver devant une caméra impassible et froide, sans aucun auditoire) de ne plus être «artiste de scène». De là à dire qu’il ne voulait plus interpréter ses propres chansons, il n’y avait qu’un pas qu’il a probablement franchi, puisqu’il a choisi d’être absent de cet album comme interprète. Sur le prochain, peut-être? Il n’est jamais trop tard pour bien faire, cher Paul.

Calixte Duguay

Caraquet