Quel est le fruit de la haine et du racisme? La violence!

L’épouvantable tragédie qui s’est déroulée le 27 octobre aux États-Unis dans une synagogue située dans la ville américaine de Pittsburgh nous rappelle, à regret, celle commise dans le Centre culturel islamique de Québec le 29 janvier 2017.

D’abord, Pittsburgh. Dans cette ville, un type de race blanche, rempli de haine et de racisme envers nos frères juifs, a sauvagement abattu 11 personnes innocentes en train de prier tout en se permettant d’en blesser six autres, dont quatre policiers. À Québec, onze mois plus tôt, un type du même genre, assassinait six personnes de confession musulmane et en blessait pas moins de huit autres.

Chez nos voisins du sud, comme chez nous et ailleurs dans le monde, on sent une constante montée de haine, de racisme voire de xénophobie envers les personnes qui ne pratiquent pas la même religion que la nôtre ou qui n’ont pas la même couleur de la peau.

Par exemple, le type à Pittsburgh, qui écrivait régulièrement dans les réseaux sociaux, n’avait aucune gêne à témoigner que les étrangers voulant s’établir aux États-Unis y venaient avec l’intention de tuer. En plus de cela, avant son attaque meurtrière, il annonçait ses vraies couleurs racistes en disant que tous les Juifs de la terre doivent être éliminés. Comment expliquer que les gens lisant ses propos n’ont pas alerté les agents policiers ?

Admettons que l’arrivée sur la scène politique du 45e président américain et même pendant la campagne électorale, cet homme n’a pas trop manifesté de respect envers les Mexicains les traitant de violeurs et de criminels. Envers les musulmans, il émettait un décret les empêchant de venir s’établir aux États-Unis sous prétexte qu’ils étaient dangereux pour la paix et violents de nature. Dans un discours politique, n’a-t-il pas encouragé la violence en disant qu’il était prêt à payer les frais juridiques à quiconque battait telle ou telle personne ? Et quand le groupe néonazi a confronté les jeunes blancs qui s’opposaient aux valeurs de ces voyous, il déclarait qu’il y avait de bonnes et de mauvaises personnes dans chacun des deux groupes.

Tout pour dire que le climat actuel dans la société américaine, au Canada et un peu partout sur la terre, n’est nullement favorable ni à la paix, ni à l’amour, ni à l’entente envers les peuples.

Alcide F. LeBlanc

Moncton