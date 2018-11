Tiendra-t-il le coup?

«Je ne vous laisserai pas tomber», de dire le premier ministre progressiste-conservateur Blaine Higgs dans une publicité publiée durant la dernière campagne électorale dans l’Acadie Nouvelle. Ce sont des paroles lourdes de conséquences.

On peut retrouver ces mots dans l’éditorial du 17 novembre sous la plume de l’éditorialiste, François Gravel qui aurait la mémoire longue lorsqu’il s’agit de protéger nos droits.

Ces paroles ne seront certes pas oubliées par notre journal et par bien d’autres Acadiens qui militent afin de défendre et protéger nos droits jour après jour.

Selon le même éditorial, celui qui est devenu vice-premier ministre dans le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs, soit Robert Gauvin, aurait déclaré et répété à maintes reprises qu’il ne ferait pas comme le premier ministre de l’Ontario, un certain Doug Ford qui est en train de provoquer une crise linguistique dans sa province.

Cependant, d’énormes pressions reposent sur les épaules du député Robert Gauvin pour sauvegarder les deux régies de la santé, soit Vitalité et Horizon. En plus, il devra lutter afin de maintenir les élèves francophones et anglophones dans des autobus scolaires séparés. Ajoutons un autre défi de taille, soit de conserver le Commissariat aux langues officielles, poste occupé de façon par intérim par Michel Carrier qui n’a pas froid aux yeux.

Une question me chicote toutefois. Le vice-premier ministre Robert Gauvin, étant le seul député acadien au sein du caucus conservateur, pourra-t-il tenir le coup au sein d’une majorité qui croit dur comme fer que le bilinguisme coûte trop cher.

Marcel Arseneau

Atholville