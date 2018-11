Vouloir continuer à vivre en français ici au Canada et au Nouveau-Brunswick, c’est accepter de vivre en danger linguistiquement. Le «trumpiste» Ford de l’Ontario vient d’en faire la pire démonstration. Même si les jeunes n’aiment pas la notion de combat linguistique, la réalité les rattrape, il faut combattre pour sa langue. Ça prend de la vigilance, de la résilience et de la résistance. C’est triste d’en être encore là en 2018 avec autant d’acuité, mais ça restera toujours un combat récurrent pour les 20-30 prochaines années, et plus, mais souhaitons-le, avec moins d’intensité et de vulnérabilité. Et ça se passe aussi dans notre cour ici en Acadie. Que nos frères et sœurs de l’Ontario français sachent que le peuple acadien est à leur côté dans ces moments difficiles. Ensemble et unis, on vaincra!

Jean-Marie Nadeau (Moncton)

Patriote acadien

Ex-président de la SANB