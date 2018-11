Où allons-nous?Quand je regarde le monde, je me pose cette question. Trouvez-vous la montée de l’extrême droite sur la planète inquiétante? Toutes ces élections qui semblent prescrire à plus ou moins court terme le chaos plus que l’acceptation, plus que la libération des contraintes causées par nos peurs de la non-conformité, de la différence.

De plus en plus, on élit des monuments d’égocentrisme, d’individualisme tel que Trump aux États-Unis et Poutine en Russie, sans compter tous les dictateurs et les adeptes de l’extrême droite. Le repli sur soi, le retour à la nation souveraine, fermée sur le monde. Le droit des peuples est-il en danger?

Le multilatéralisme prêché par Macron, Tudeau et compagnie laisse-t-il trop de place aux grandes corporations, au commerce et aux affaires? Tout semble sacrifié sur l’autel de l’économie. Les populations n’y trouvent pas leur compte. Les gouvernements sont au service des grandes compagnies qui veulent contrôler le monde pour enrichir une élite qui elle aussi est un monument d’égocentrisme. Ces élites veulent que le monde tourne pour eux seulement et veulent assujettir les peuples à un rôle de serviteurs de leurs ambitions pécuniaires et narcissiques. Est-ce tolérable et acceptable?

Ici au Nouveau-Brunswick, nous en avons eu un exemple concret cet automne. Nos élus ne sont pas exempts de toutes ces tendances. Nous avons assisté à une lutte pas très édifiante pour le pouvoir. Notre nouveau premier ministre demande maintenant aux partis d’opposition de faire ce qu’il a précédemment refusé de faire: collaborer en créant un gouvernement de coalition, dédié au bien des gens de la province. Il voulait le pouvoir, il l’a eu. Mais pourquoi les autres devaient-ils collaborer et pas lui?

Ses racines coristes expliquent-elles ses atomes crochus avec l’Alliance des gens? Il n’a pas d’entente signée, mais il a une entente verbale avec l’Alliance. Est-ce aussi fort qu’une entente écrite? Que veut dire cette lune de miel annoncée dans les journaux? Est-ce du fiel pour les francophones?

L’Alliance ne devrait même pas avoir le droit de se présenter aux élections puisque ce parti est contre les lois linguistiques de la province et même contre la Constitution canadienne, document sur lequel repose notre société. Le Parti conservateur et l’Alliance ont-ils un agenda commun et secret?

Déjà dans le dossier des ambulances, nos droits sont bafoués, selon des experts. Dans cette logique inconstitutionnelle, combien de droits nous seront enlevés? Soyons vigilants.

Que va faire Robert Gauvin dans tout cela? Homme de théâtre, va-t-il trouver la réplique appropriée pour défendre son gouvernement, garder son salaire, son statut de vice-premier ministre et son pouvoir nouvellement acquis? La politique et le théâtre ne sont pas si loin l’un de l’autre, quand on y pense. Mais il est tellement peinturé bleu, sans aucune nuance de blanc, rouge et jaune…

Que va faire le Parti vert dans tout ça? Le chef David Coon est celui qui aurait fait selon moi le meilleur premier ministre parce qu’il semble au service des gens. J’ai également beaucoup de respect pour Kevin Arseneau, qui me semble intègre, contrairement à notre élu bleu. Il y a beaucoup moins d’atomes crochus entre Higgs et Coon.

Higgs a travaillé de nombreuses années pour le roi et propriétaire des Maritimes, la famille Irving. Son rejet de la taxe de carbone s’explique à la lueur de cette fenêtre. Est-ce compatible avec les scientifiques du monde entier qui ont tenu des propos sans équivoque sur les changements climatiques?

Les vieux partis sont là pour servir d’abord l’économie, en d’autres mots le secteur corporatif. Le Parti vert semble être plus terre à terre, en symbiose avec la situation dans laquelle nous nous retrouvons. L’élection de trois candidats verts est un signe positif pour notre société, à l’opposé de l’élection de trois alliancistes.

Espérant que les vieux partis vont comprendre qu’ils sont là pour le bien des gens. Je crois que le rôle d’un gouvernement n’est pas de favoriser le secteur privé, mais de s’assurer de créer une société où régneront le respect des institutions, les droits des individus et qui continuera d’offrir des services qui ne peuvent être offerts par le privé parce qu’ils sont essentiels à la qualité de cette vie des communautés et des gens qui la composent. Il y a des domaines où la vie prime le profit. L’État ne devrait-il pas être un régulateur de la qualité de la vie des citoyens?

Il est temps d’élire des élus qui refusent le statu quo, qui sont prêts à faire les changements qui s’imposent. Chacun de nous doit aussi faire sa part. Nous devons demander à nos élus d’investir davantage dans la sauvegarde de notre environnement et d’être plus près de l’humain.

Réginald Boudreau

Grande-Anse