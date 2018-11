Mise au point sur les CSR

Les membres du bureau de direction du conseil d’administration (CA) de la Commission de services régionaux Chaleur (CSRC) ont pris connaissance de l’article de M. Réal Fradette paru dans l’Acadie Nouvelle du 13 novembre intitulé «Les CSR: utiles ou de simples gouffres à argent?» L’article de M. Fradette laisse entendre que la mise en place de ces entités n’a fait qu’augmenter les coûts de ses services obligatoires depuis leur création en 2013, et ce, sans réelle valeur ajoutée. Permettez-nous de clarifier cette fausse perception.

Toutes les CSR sont tenues de fournir un service de planification locale dans les districts de services locaux et de s’occuper de la gestion des déchets solides sur son territoire. Depuis 2013, ces deux services obligatoires ont augmenté en moyenne de 2,5% et 4,6% par année, respectivement. La première augmentation s’explique par un simple ajustement économique annuel et la deuxième, par la construction et la gestion d’un centre de transbordement des matières recyclables pour accommoder son programme de recyclage à domicile, implanté en 2014.

Depuis ses débuts, les membres du CA de la CSRC ont été très proactifs dans leur approche et ont su saisir plusieurs occasions de collaboration à l’échelle régionale. Par exemple, l’intégration d’un office du tourisme à la structure de la CSRC en 2017 a permis d’assurer une saine gouvernance ainsi qu’une stabilité financière à un organisme essentiel au développement économique durable de la région Chaleur. Au fil des ans, la CSRC a aussi été impliquée dans des dossiers reliés aux domaines des loisirs, des mesures d’urgence, des services de police et bien d’autres initiatives sur le plan régional.

Les membres du CA croient fermement que les CSR sont indispensables à l’épanouissement des régions, car en plus de contribuer à des projets rassembleurs comme ceux énumérés ci-dessus, elles servent de tribune pour discuter d’enjeux régionaux, qui sans elles, seraient souvent adressés en silo par les municipalités et districts de services locaux.

Jean-Guy Grant, président et maire de Beresford

Joe Noel, vice-président et maire de Belledune

Paolo Fongemie, 3e dirigeant et maire de Bathurst