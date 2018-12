La poésie est-elle utile?

À l’époque des télécommunications, l’on peut fort bien se demander quelle est l’importance ou la fonction de la poésie dans un monde si branché. A-t-elle une réelle utilité?

Mardi soir, j’ai assisté à une soirée qui commémorait un de mes amis poètes dans la belle salle Bernard-LeBlanc du Centre culturel Aberbeen, précédemment une école où mon ami et moi sommes allés de la première à la neuvième année. En conversation avec un autre de mes amis que je n’avais pas vus depuis six ans, nous nous sommes dit que nous n’avions jamais pensé voir un si beau spectacle de poésie de notre ami Ronald Léger dans cette salle. Je célèbre donc tous les gens qui ont travaillé à sauvegarder ce monument rempli d’artistes et d’œuvres d’art.

À la suite du lancement du roman policier Annabelle de Suzan Payne en entrevue avec Marilou Potvin-Lajoie, Serge Patrice Thibodeau a présenté le recueil posthume, Je friboule, de Ronald Léger et il s’en est suivi une des plus plaisantes lectures de poésie composée de poèmes choisis parmi ses trois recueils publiés précédemment ainsi que plusieurs de celui que Perce-Neige lançait ce soir-là, ce qui a fait «fribouler» plusieurs auditeurs. Le verbe «fribouler» est un néologisme de Léger qui exprime une certaine façon de «s’émerveiller ou de “freaker out”», selon Hélène Bourassa, sa conjointe, que ce soit à propos d’une chose vue, mangée ou vécue. Léger explore même la relation père-fils de façon tout à fait originale en triade.

Originaire du quartier Est de Moncton, le chiac ne lui faisait pas peur et il l’utilisait ainsi que le français et l’anglais pour composer ses poèmes qui sont presque tous empreints d’un humour décapant. La lecture de textes de Léger par les poètes Monica Bolduc, Jonathan Roy, Georgette LeBlanc et Gabriel Robichaud a été ponctuée de nombreux éclats de rire. L’accompagnement musical du multi-instrumentaliste, Sébastien Robichaud, a été fort apprécié et les projections graphiques animées de Kevin McIntyre ont fait de ce spectacle un moment mémorable. Le tout a été très bien organisé par l’équipe de production de Perce-Neige. Ce spectacle, qui a commémoré Ronald Léger qui s’est éteint il y a cinq ans et sa poésie, était particulièrement touchant pour ceux qui le connaissaient.

C’était une célébration du pouvoir de la parole sous le signe d’humour parmi d’autres.

L’humour n’est qu’une des fonctions que la poésie peut exercer.

Voilà un spectacle que je ne suis pas à la veille d’oublier.

Il est clair qu’en Acadie, la poésie est ici pour rester!

Jean Babineau

Grand-Barachois

NDLR: Jean Babineau est un auteur chez Perce-Neige, où il a publié les romans Vortez et Gîte.