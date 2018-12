Un aîné sur cinq déménage en foyer trop tôt

De prime abord, je me suis dit que cette affirmation de nos médias ne pouvait pas être vraie. Est-ce possible qu’un aîné ou une aînée sur cinq de nos jours désire déménager dans un Foyer?

Je n’en connais pas tellement qui ont choisi cette option. Mais il y en a, surtout ceux ou celles à faible revenu ou qui éprouvent des problèmes de santé physique ou d’ordre psychologique qui les rend vulnérables.

En plus, il devient de plus en plus inquiétant de demeurer seule dans une maison où même dans un appartement de nos jours. Il arrive des tentatives de vol ou d’agression chaque jour, et pas seulement dans les grandes villes. Cela arrive même dans nos petits villages où dans nos campagnes si tranquilles et si paisibles il n’y a pas si longtemps.

Personne ne semble à l’abri de menaces ou d’attentats si je me fie à ce que j’entends à la radio ou la télé ou encore ce que je lis dans nos journaux. Je n’ai point écrit cette réaction pour vous énerver ou pour vous inciter à chercher un Foyer. Mais, il est bon d’y réfléchir et d’en discuter. Il ne faudrait pas remplir les lits de nos foyers par caprice. Il y en a si peu en certains milieux.

Et vous, que pensez-vous de l’affirmation du début que trop d’aînés désirent déménager dans un Foyer trop tôt dans leur vie?

Marcel Arseneau

Atholville