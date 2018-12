Yvon Durelle ne sera jamais oublié

Je veux exprimer à toute l’équipe de l’Université de Moncton, au personnel du Centre d’Études acadiennes et en particulier, à Robert Richard et son équipe, d’avoir préparé avec soin et goût l’excellente exposition qui se trouve depuis le 10 décembre au Musée acadien de l’Université de Moncton.

À ce musée, on peut y admirer l’illustre carrière du plus renommé de nos pugilistes acadiens. Ai-je dit illustre? Quel boxeur acadien, dans trois différentes catégories – poids moyens, poids mi-lourds et poids lourds -, a livré dans plusieurs pays, pas moins de 113 combats dont 87 victoires et 49 par mises hors de combat?

À deux reprises, Yvon Durelle a confronté Floyd Patterson, un ancien champion olympique, qui deviendra plus tard, chez les poids lourds, le premier et le plus jeune boxeur à conquérir le titre de championnat mondial. Yvon avait le courage de confronter les meilleurs boxeurs.

À deux reprises également, en 1958 et en 1959, à Montréal, il a tenté, mais sans succès, de décrocher le titre mondial chez les mi-lourds. Lors du premier combat, si l’arbitre américain, Jack Sharkey, ancien champion mondial entre 1932 et 1933, n’avait peut-être pas compté si vite les 10 secondes pendant que Moore était au tapis, Durelle serait devenu champion dès la première ronde!

Dans tous les cas, Yvon Durelle a donné à son village natal une grande visibilité, à toute la communauté acadienne, une grande fierté, à tout le Canada, une renommée qui n’est pas sur la veille de disparaître.

Comme preuve de cette immense fierté et reconnaissance, le gymnase de l’école de Baie-Sainte-Anne porte fièrement son nom. Les journaux et les revues sportives ont beaucoup écrit sur lui. Au moins une biographie lui est consacrée. La grande cinéaste acadienne, Ginette Pellerin, y a réalisé un très beau film. Et maintenant, depuis le 10 décembre jusqu’au 23 avril, on offre au public une exposition qu’il faut voir et admirer au Musée acadien sur le campus universitaire de Moncton.

Alcide F. LeBlanc

Moncton