Climat et pauvreté: un même défi

La résistance à l’imposition d’une taxe sur le carbone ici, au Canada, comme ailleurs dans le monde, s’inscrit dans le mouvement d’opposition aux mesures de lutte contre le réchauffement climatique. En France, la population a recours à des manifestations parfois violentes pour faire reculer le gouvernement dans ses tentatives de palier aux dangers imminents.

Dans une attitude diamétralement opposée, un groupe québécois, Environnement Jeunesse, a déposé auprès de la Cour supérieure de Montréal, une demande d’autorisation d’intenter une poursuite collective contre le gouvernement canadien pour faillir à ses obligations de protéger les droits à la vie, à la sécurité et à l’égalité de ses citoyens que menacent sérieusement les émissions de gaz à effet de serre. Rappelons que le Canada affiche, en ce domaine, la pire performance du groupe G20, dont il est membre.

À mesure que s’aggraveront les séquelles du réchauffement climatique au point de contraindre les gens à changer radicalement certaines de leurs habitudes de vie, les personnes qui auront reproché au gouvernement l’adoption de mesures préventives se trouveront au premier rang pour l’accuser de n’avoir rien fait pour les protéger.

L’émigration à l’échelle planétaire dont on est témoins depuis au moins deux décennies, provoquée par des conflits armés ou par la persécution à grande échelle, est appelée à croître de façon exponentielle due au déplacement imminent de populations entières devant les effets dévastateurs du réchauffement climatique sur les habitats et sur les moyens de subsistance. Les pays de l’hémisphère nord doivent se préparer à voir un véritable tsunami d’immigrants envahir leurs espaces habitables et réclamer une part des ressources.

À cette mouvance de masse s’ajouteront en toute probabilité des hordes en provenance des pays pauvres qui en auront finalement eu assez de l’iniquité dans la répartition des richesses sur cette terre et décideront de venir réclamer leur part principalement auprès des pays du G20. Ce sera un chaos universel aux conséquences inimaginables.

Cyrille Sippley

Saint-Louis-de-Kent