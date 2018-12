La santé des jeunes est plus qu’une promesse électorale

Les Diététistes en mission acceptent de mettre de l’eau dans leur vin, mais n’acceptent pas de mettre du chocolat dans leur lait.

Nous nous opposons aux derniers changements du 3 décembre apportés à la politique 711 dans les écoles par le gouvernement Higgs accordant ainsi à nouveau les jus et le lait au chocolat dans les écoles. De plus, nous sommes craintives de la mise à jour qui promet d’offrir une «certaine souplesse» aux districts scolaires. Cette souplesse ouvre la porte, selon nous, à l’interprétation de la politique alimentaire 711 par les gens du milieu scolaire.

La situation est alarmante au Nouveau-Brunswick alors que la province affiche le troisième plus haut taux d’embonpoint et d’obésité chez les jeunes au pays, soit de 31,8%. Un problème qui touche plus près d’un tiers des jeunes. Le taux élevé de surpoids chez les enfants a contribué à une prévalence grandissante du diabète de type 2 chez cette population. La prévalence du diabète chez les jeunes au N.-B. a augmenté de 12% entre 2002 et 2007. Des mesures doivent ainsi être mises en place par divers organismes, dont le gouvernement provincial, pour contrer ce fléau.

La politique 711 est en vigueur depuis 1991 et a été révisée à plusieurs reprises au courant des dernières années par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour établir des exigences minimales visant à créer un environnement scolaire favorable à l’alimentation plus saine dans les écoles publiques du Nouveau-Brunswick, y compris les aliments et boissons qui y sont vendus, servis ou autrement offerts.

Nous sommes conscients qu’un segment de la population du N.-B. avait des préoccupations face à la révision de la politique en mai 2018 qui exigeait alors le retrait du lait au chocolat et du jus pur à 100% vendus dans les écoles. Par contre, les gens ont besoin du temps pour s’habituer aux changements surtout ceux en relation à des politiques alimentaires. En tant que nouveau parti élu, le gouvernement Higgs a possiblement voulu plaire à ce segment de la population, mais selon nous, le premier ministre n’a pas suffisamment considéré l’impact que cette décision aura sur les enjeux en relation à l’obésité et les jeunes du N.-B.

Les écoles sont des milieux d’apprentissage et devraient encourager des environnements favorables à l’alimentation plus saine afin que les messages sur la saine alimentation puissent continuer à être véhiculés dans leurs environnements. Les milieux scolaires ont ainsi le devoir de supporter nos enfants à choisir des aliments plus sains en diminuant l’offre des aliments moins sains comme les boissons sucrées.

Même si la politique existe depuis 1991, il est douteux, selon nous, que toutes les écoles de la province suivent chacune des lignes directrices de cette dernière. Ainsi, abolir la dernière révision n’est pas une solution prometteuse pour contrôler le problème d’obésité et les maladies chroniques s’y rattachant.

Les Diététistes en mission croient que l’éducation en matière de nutrition n’est pas suffisante et que le gouvernement devra s’impliquer davantage.

Voici des exemples de moyen possible pour le gouvernement d’assumer ses responsabilités dans le dossier de l’obésité:

Maintenir les modifications apportées à la politique 711 en mai 2018 quant à l’abolition des boissons sucrées dans les écoles et continuer de travailler avec les diététistes en tant que ressource pour assurer l’application de la politique;

Mettre en place une taxation sur les boissons sucrées;

Favoriser l’implantation de règlement de zonage autour des écoles afin de limiter l’accès à la malbouffe;

Réintégrer les cours de cuisine dans les écoles pour améliorer les compétences culinaires et alimentaires;

Encourager l’accès à l’eau potable partout;

Limiter le marketing des aliments malsains aux enfants.

Diététistes en mission

Moncton