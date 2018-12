Voici pourquoi l’anglais

Madame Fernande Cantin, comme je le mentionnais dans le courriel que je vous ai fait parvenir, en réponse à votre lettre d’opinion parue dans l’Acadie Nouvelle du 15 décembre, «Pourquoi en anglais?», j’aimerais d’abord vous remercier de votre vigilance en ce qui a trait à l’utilisation à l’Assemblée législative de cette langue qui nous est si chère, le français.Il est vrai que depuis mon arrivée à Fredericton, le français ne prend pas sa juste place à l’Assemblée législative, surtout lors de réunions de comités non parlementaires, de sous-comités et de la grande majorité des interactions en dehors de la chambre. Il reste encore beaucoup de travail à faire, surtout en ce qui a trait aux services de traduction mis à la disposition des députés et à l’équilibre des langues de travail. Ce problème n’est pas nouveau ni lié au gouvernement de Blaine Higgs, mais il s’agit d’un problème qui existe depuis très longtemps à Fredericton.

Quant à ma question en chambre du 11 décembre, si vous allez voir la vidéo, vous verrez que je pose ma première question en anglais et la deuxième en français. L’ordre des questions et de la langue utilisée était calculé. Premièrement, en anglais, je voulais passer le message que les Jeux de la Francophonie sont pour tous les citoyens, tant anglophones que francophones, et faire valoir l’importance de ces jeux. Ensuite, en français, je voulais mettre l’emphase sur la nécessité de trouver des solutions pour tenir ces jeux si chers à la communauté acadienne. Nous avons un service de traduction dans la chambre, mais dans l’ère des médias sociaux, lorsque je décide de la langue de mes interventions, je ne pense pas à mes collègues en chambre, mais aux citoyens et citoyennes qui entendront le message.

De plus, je représente une magnifique circonscription qui est un point de rencontre de trois cultures importantes au Nouveau-Brunswick, les Mi’kmaq, les anglophones et les Acadiens. Je m’efforce donc de représenter tous ces groupes lors de mes interventions en chambre. Si vous regardez bien mes interventions, la majorité est dans ma langue maternelle, le français. Je choisis aussi la langue de mes interventions selon les enjeux. Par exemple, vous me verrez rarement parler d’enjeux autochtones en français, car je veux que la population d’Indian Island et Elsipogtog, dans ma circonscription, et les autres communautés autochtones de la province, me comprenne.

Sachez que je prends mon rôle de passeur culturel très au sérieux, ainsi que mon rôle de représentant acadien, qui représente aussi l’ensemble des citoyens.

Kevin Arseneau

Député de Kent-Nord