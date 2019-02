Ce qui se passe au Centre hospitalier Restigouche est digne d’un film d’horreur. Ce n’est pas parce que les personnes qui y sont hospitalisées n’ont pas de voix pour se défendre qu’on a le droit de les négliger et de les maltraiter.

Le dernier rapport de Vitalité à cet effet dévoile qu’il y a à peine quelques mois encore, les patients hospitalisés au CHR étaient privés de la thérapie et des soins de base auxquels ils avaient droit plus de 90% du temps. Il est impossible que la situation ait pu être réglée aussi vite, contrairement à ce que laisse entendre le PDG de Vitalité, Gilles Lanteigne.

Imaginez si cet hôpital soignait des patients ayant des problèmes de santé physique: est-ce qu’on accepterait que ces patients ne reçoivent les soins auxquels ils ont droit qu’une fois sur dix, et que le reste du temps, on les néglige et qu’on les maltraite? Quelle sorte de société sommes-nous si nous acceptons que les plus vulnérables d’entre nous soient traités de la sorte?

Il est grand temps que Vitalité cesse de prétendre que la situation est réglée. Il faut que ces gestionnaires fassent tout en leur pouvoir pour que ces malades soient soignés comme il se doit, et ce, dans les plus brefs délais. Si cela n’est pas possible au CHR, qu’on les soigne ailleurs, mais qu’on les soigne! Nous ne sommes plus en 1950. Ce sont des êtres humains!

Il va falloir que Vitalité rende des comptes à la population du Nouveau-Brunswick sur les progrès qui se font dans ce dossier, et que l’ombudsman fasse un suivi à son rapport, car par les temps qui courent, même si la régie nous disait dans un an que tout va bien dans le meilleur des mondes au CHR, nous serions nombreux à ne plus la croire.

Bernadette Landry

Dieppe