J’essaie de comprendre…

Je lisais dans les médias que le premier ministre du Canada a envoyé quelque 50 millions $ vers des pays en guerre. On vit dans une partie du pays où on a un problème de financement pour aider les travailleurs saisonniers. Ça prend des manifestations pour essayer de faire bouger les choses alors qu’il suffirait de deux à trois millions de dollars pour régler une bonne partie du problème.

À ce moment-là, on entend et on voit dans les médias que les politiciens nous expliquent ou essaient de nous faire croire que ça n pas été budgété. Et si, par miracle, des fonds deviennent disponibles, la bureaucratie est si compliquée que les sommes ne semblent pas se rendre aux bons endroits.

Y’as-tu quelqu’un qui pourrait nous expliquer où sont les budgets qui servent à envoyer l’argent de nos impôts dans les pays en guerre? Qui regarde à la bureaucratie pour que ces argents se rendent là où il y a un besoin. Rappelons-nous qu’une miette des millions envoyés ailleurs pour alimenter les guerres pourrait régler tant de problèmes ici au Canada. À quoi sert l’argent envoyé dans ces pays?

Peut-on m’expliquer qui donne l’autorisation à un premier ministre d’envoyer ces millions? Il me semble que ces décisions devraient être prises par les politiciens que nous avons élus et qui nous disent que nos problèmes économiques ne peuvent se régler faute de budget.

Je ne suis pas éduqué, mais je n’y comprends absolument rien; comment nos impôts sont-ils gaspillés pour ce qui semble être un appui pour alimenter les guerres là-bas? Il n’y a absolument rien à comprendre à mon humble avis.

Gaston Doiron

Rivière-du-Portage