Une vie scolaire dynamique grâce à la communauté

La communauté scolaire de l’ESN a la chance d’avoir une vie scolaire dynamique. En effet, nous pouvons compter sur un personnel engagé et des élèves cherchant constamment le dépassement de soi. Comment est-ce possible de vivre ces succès depuis plusieurs années? C’est grâce, entre autres, à l’implication des bénévoles de la communauté. Les membres du comité parental d’appui à l’école (CPAÉ) de l’ESN veut reconnaître, par le biais de cette lettre la contribution des bénévoles rendant possible la Journée Spaghetti Richelieu-ESN.

Nous sommes reconnaissants d’avoir des gens et des organismes qui ont le mot «bénévolat» imprimé sur le cœur. Sans une valeur comme celle-là, plusieurs événements ne pourraient pas avoir lieu.

En tant que membre du CPAÉ de l’École Secondaire Népisiguit, je tiens à souligner la participation du Club Richelieu de Bathurst et la réussite spectaculaire de la 27e journée spaghetti Richelieu. Nous savons tous que les écoles doivent faire preuve d’ingéniosité et de créativité avec les budgets scolaires. Ce sont les événements comme celui-ci qui permettent de recueillir des fonds permettant à la vie étudiante de croître.

En impliquant nous jeunes dans de tels événements, ils apprennent plusieurs valeurs fondamentales qui leur serviront tout au long de leurs vies. Ainsi, en leur donnant la chance de se dépasser, ils développent une estime de soi positive et une confiance en soi.

Il est également important de reconnaître la contribution de tous ceux qui ont fait de la journée spaghetti Richelieu un succès.

Pour conclure, les membres du CPAÉ de l’ESN désirent vous féliciter pour la réussite de votre activité communautaire et merci à tous ceux qui ont mis la main à la pâte, peu importe la façon. Vous pouvez être fiers d’avoir fait partie d’un travail d’équipe de grande envergure.

Nicole Daigle, présidente

CPAÉ de l’École Secondaire Népisiguit