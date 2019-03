Pour un règlement équitable

Dans l’Opinion du lecteur du 18 mars, Frances Leblanc, présidente de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, présente un vibrant plaidoyer pour que justice soit faite à l’endroit des travailleuses et travailleurs des foyers de soins.

Je souscris entièrement à ce plaidoyer. Présentement, donner des conditions de travail acceptables – y compris un salaire équitable au personnel des foyers de soins – ne serait-il pas le meilleur investissement qui puisse être fait des impôts payés par les citoyennes et citoyens du Nouveau-Brunswick?

Le problème qui touche les foyers de soins dure depuis trop longtemps et n’ira qu’en s’aggravant à moins que le gouvernement y mette les fonds nécessaires. Je m’attends à ce que mon gouvernement reconnaisse l’importance de régler rapidement cette situation qui concerne un grand nombre de personnes. Pensons-y: en plus des personnes qui travaillent dans ces foyers de soins, ce sont aussi les résident(e)s et leurs familles qui profiteraient d’un règlement équitable.

Lorraine Y. Bourque, PhD

Moncton