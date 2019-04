Le dicton dit qu’une image vaut mille mots, bien qu’il s’agisse parfois d’une sous-estimation, en particulier pour les photos de guerre.

Personne ne peut oublier l’horreur de la jeune fille vietnamienne du napalm, Kim Phuc, âgée de neuf ans. Personne ne peut non plus oublier la tristesse du jeune réfugié syrien Alan Kurdi, âgé de trois ans, qui s’est noyé et qui est porté par un soldat.

Quant à savoir pourquoi ces photos ont plus d’effet sur nous que d’autres photos de blessure ou de mort, c’est probablement la prise de conscience qu’elles ne se seraient pas produites s’il n’y avait pas eu de guerres et qu’elles représentent donc le pire de l’humanité.

Il existe des milliers d’images de guerre et la plupart montrent la tristesse de ce que la guerre fait à l’humanité. Une photo de guerre récente crée toutefois une image déroutante: un vendeur de ballons à Kaboul. Une recherche rapide sur Internet montrera de nombreuses images similaires.

– AP Photo/Rahmat Gul

La photo montre un homme poussant une brouette pleine d’équipement et tenant une collection d’une centaine de ballons. Si l’image était découpée pour montrer cela, elle pourrait être définie n’importe où dans le monde.

Quand on examine le reste de la photo, il y a des bâtiments bombardés, des animaux de la ferme, beaucoup de gens qui semblent avoir perdu tellement et étrangement pas de plantes vivantes. C’est triste à voir et il semble y avoir peu de joie. Alors pourquoi les ballons?

Les ballons sont pour la plupart une source de joie et de bonheur, mais comment peut-il y avoir un marché pour la joie dans un endroit aussi triste? Peut-être que ces ballons sont un espoir d’un meilleur temps. Les sourires qu’ils apportent sont peut-être la première fois qu’un enfant sourit et à partir de là, les gens vont chercher des solutions.

La joie d’un enfant devrait être plus forte que la tristesse des gens, mais c’est un travail difficile de faire pencher la balance.

Espérons que les ballons soulèvent l’esprit de ces personnes. Une photo d’enfants heureux serait une bien meilleure photo pour toutes les personnes concernées.

Dennis Fitzgerald

Melbourne, Australie