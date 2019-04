M. Blaine Higgs, les membres de la Fédération des Citoyens(nes) Aîné(es) du N.-B. veux que vous compreniez les problèmes existants avec les employés des foyers de soins du Nouveau-Brunswick.

Ce n’est pas une chose à ignorer. N’avez-vous pas en mains les contrats de vos employés? Pourquoi deux ans et demi sans contrat, ceci doit être négocié dès la date d’échéance, non?

Au nom de nos 15 000 membres; nous vous demandons de donner 3.5 heures de soins par patients par jour. Pourquoi?

Ils ont de plus en plus besoin d’aide, car les patients atteints de troubles mentaux et de mobilité réduite sont plus nombreux.

Nous appuyons l’idée de l’arbitrage, car ce système est là pour aider à régler des ententes échues et qui ne se règlent pas à l’amiable.

S’il vous plait, agissez avec bon sens. Rendez à ces personnes vulnérables ce qui leur est dû. Le coût des pensions est payé chaque mois alors réveillez-vous et agissez tout de suite.

Gildard Lavoie

Président