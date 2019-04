Une église devenue encore plus belle

De nos jours, et cela dans plusieurs domaines sociaux, comme dans les médias tout comme dans les conversations entre amis, on a surtout tendance à se nourrir de sujets de nature négative.

Pour une raison que j’ignore, de tels sujets semblent plus favorables à l’animation des esprits et des échanges humains.

Par cette lettre, je voudrais traiter d’une réalité très récente qui ne fera probablement pas la première page des journaux ni d’une couverture des autres médias. Celle-ci est de nature positive.

Allons directement au cœur du message. La belle église Notre-Dame-de-la-Paix à Moncton est devenue tout récemment encore plus belle et plus accueillante que jamais.

Sous le leadership dynamique du curé, du conseil paroissial, avec l’appui de la majorité des fidèles, on a donc enlevé les chaises de cette église pour les remplacer par des bancs de grande qualité qui se trouvaient dans l’église Notre-Dame-de-Lorette, fermée depuis un certain nombre de mois.

L’église Notre-Dame-de-la-Paix est donc renouvelée, plus confortable, plus jolie, plus jeune et en meilleure santé.

Cette aventure me rappelle un peu le processus chirurgical qui se pratique de plus en plus chez les êtres humains par le moyen des dons d’organes.

Peut-être que les paroissiens d’autres communautés pourraient s’inspirer du geste de ci-haut mentionné et dynamiser leurs lieux de culte.

Alcide F. LeBlanc

Moncton