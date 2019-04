Trivthon de la Maison Nazareth: donner au suivant

Samedi soir dernier a eu lieu le 18e Trivthon de la Maison Nazareth, au stade du CEPS de l’Université de Moncton.

C’est dans la bonne humeur et la camaraderie que près de 600 personnes se sont réunies pour ce rendez-vous annuel.

Cette soirée-bénéfice, sous forme de jeu-questionnaire, permet à la Maison Nazareth d’amasser des fonds pour venir en aide aux personnes sans-abri.

C’est toujours une façon amusante – on laisse le sérieux à la porte – de donner au suivant. Félicitations aux participants et participantes, et merci aux nombreux bénévoles qui assurent le bon déroulement de cette soirée incontournable.

France Blanchard

Dieppe