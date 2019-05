Coup de massue

Il n’est pas nécessaire de reprendre ici tout ce qui a été dit dernièrement au sujet des bienfaits de la vaccination.

Toutefois, adopter une politique radicale visant à exclure des salles de classe les élèves qui n’ont pas été vaccinés, comme se propose de faire le ministre de l’Éducation, c’est faire fausse route.

Toute politique publique doit être établie sur des fondements solides en tenant compte des divers enjeux et ne peut être un simple palliatif pour masquer un problème profond.

Dans ce cas-ci, exclure de l’école les élèves non vaccinés a l’effet pervers d’engendrer un autre problème, à savoir celui de la déscolarisation qui risque de créer encore plus d’analphabètes.

Une solution plus efficace, et moins dommageable, serait d’offrir aux parents fautifs des services professionnels dans le but de les persuader de faire vacciner leurs enfants et éviter ainsi des sanctions plus sévères.

Il n’existe pas de solution simple et les travailleurs sociaux qui interviennent auprès des parents ont souvent un taux de succès modeste, et cela est normal puisqu’ils doivent composer avec des mécanismes de résistance.

Pour rejoindre les parents, ils doivent d’abord établir avec eux un lien de confiance, ce qui requiert beaucoup de temps et de doigté, mais somme toute, ce procédé est bien moins fracassant que l’expulsion scolaire, et surtout, plus professionnel et plus humain.

Claude Snow

Comité des 12

Caraquet