La vaccination: la responsabilité de tous

La vaccination est une responsabilité collective qui engage l’obligation des individus d’y participer.

Certains s’opposent à la vaccination. Si beaucoup sont portés à regarder ce phénomène avec une certaine sympathie, c’est qu’ils n’ont sur ce sujet qu’une perspective individualiste.

Si 95% des gens qui peuvent médicalement être vaccinés, la probabilité d’être atteint d’une maladie couverte par la vaccination est presque nulle. Est-ce une raison pour dispenser un individu d’accepter la vaccination sous prétexte qu’elle présente des risques ? Est-ce acceptable qu’un individu profite de la sécurité offerte par l’immunité collective sans y contribuer?

Si 99% des chasseurs respectent les limites de la saison de chasse, la survie de la ressource est probablement assurée. Est-ce que cela veut dire que c’est acceptable qu’un individu se permette de braconner?

Si 99% des pêcheurs respectent les quotas de pêche, doit-on tolérer que quelques pêcheurs se permettent d’en faire fi?

Nous n’aimons pas les taxes, mais les routes ne seraient pas là si nous ne les payions pas. Nous n’acceptons pas que quelqu’un invoque des principes religieux ou de convictions personnelles pour se soustraire aux taxes.

Il existe un risque, petit et généralement presque infime, à la vaccination et un risque beaucoup plus grand à la non-vaccination dans la population. Je suis d’avis que notre responsabilité individuelle envers l’ensemble de la population doit primer là où certains clament pour eux-mêmes les droits individuels réclamés comme absolus. Chacun doit faire sa part sauf quand les risques individuels sont disproportionnés par rapport à la moyenne des risques des individus, par exemple chez les personnes immuno-supprimées. D’ailleurs dans ces cas, les autorités médicales ne recommandent pas la vaccination.

Je pense que la vaccination est la responsabilité de tous et les risques doivent être partagés équitablement. Les parents n’ont, à mon avis, pas le droit d’exposer leurs enfants et les enfants des autres à une balance de risques défavorables. Un enfant victime ou mort d’une maladie évitable par la vaccination est un de trop. Ce n’est pas parce qu’on n’a pas été témoin des horreurs de la polio qu’on a le droit d’agir comme si elle n’existait pas, pas plus qu’on vous permettra de conduire sous influence parce que vous vous croyez plus compétent qu’à l’état sobre. Vous pouvez choisir vos opinions, mais vous ne pouvez pas choisir les faits.

Daniel Beaudry

Moncton