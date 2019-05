L’attribution de concepts modernes du droit international à la Déportation

Depuis quelque temps, se joignant aux voix d’un nombre restreint de non-initiés au droit international allant dans ce sens, l’ex-maire de Kedgwick et ex-ministre libéral provincial Jean-Paul Savoie manifeste son souhait de voir la communauté internationale attribuer à la Déportation des Acadiens la qualification de génocide. On apprend ces jours-ci que le sujet est à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.

Si l’on devait penser que le fait de transposer dans le temps des concepts juridiques de notre époque pour qualifier la Déportation est une bonne idée, alors il apparaîtrait que les atrocités commises par les Britanniques envers les Acadiens, à l’époque, ressembleraient davantage, en droit international, à un nettoyage ethnique qu’à un génocide. La confusion entre ces deux concepts est l’une des deux erreurs de droit que font ceux qui appellent à un rapprochement entre la Déportation et le concept de génocide.

Même si l’on reconnaît aujourd’hui en droit international des similitudes entre le concept de génocide et celui de nettoyage ethnique, ces deux concepts ne sont pas identiques. Leurs définitions décrivent des actions motivées par des intentions différentes. Les actions qualifiées de génocidaires sont motivées par une volonté de détruire physiquement ou biologiquement un groupe particulier dans son entièreté ou en partie. Selon le droit international, ces actions prennent l’une des formes suivantes: le meurtre de membres d’un groupe, l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres d’un groupe, la soumission intentionnelle d’un groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, des mesures visant à entraver les naissances au sein d’un groupe ou le transfert forcé d’enfants d’un groupe à un autre groupe. Encore une fois, l’intention qui habite le génocide est la destruction du groupe ciblé.

En ce qui a trait aux actions qualifiées de nettoyage ethnique, elles sont motivées par une volonté de débarrasser un territoire particulier de personnes appartenant à des groupes déterminés. Le nettoyage ethnique est habité d’une visée d’homogénéité ethnique à atteindre par le déplacement d’un groupe d’un territoire à un autre par la force. Le fait que des actions similaires à certains gestes qui peuvent être qualifiés de génocidaires aient lieu lors de l’application d’une politique de nettoyage ethnique, n’enlève rien à la qualification de nettoyage ethnique – à l’intention qui l’anime.

On constate, à la lecture des travaux préparatoires à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, que l’idée d’élargir la définition du terme génocide à des actions similaires à celles du concept de nettoyage ethnique (proposée par la Syrie) a été expressément rejetée. Génocide et nettoyage ethnique sont donc, en droit international, deux concepts différents.

La véritable intention des Britanniques, lorsqu’ils entreprirent la Déportation, n’était pas, contrairement à l’intention qui anime les responsables de crimes de génocide, la destruction physique ou biologique d’un groupe. Les décideurs anglais de l’époque étaient moins animés par l’intention de détruire les Acadiens que par celle qui consistait à utiliser tous les moyens à leur portée pour forcer le groupe ethnique adverse à abandonner le territoire. Les Britanniques souhaitaient évacuer la menace que représentait un peuple qui refusait de prêter serment inconditionnel à la couronne anglaise en dispersant les ressortissants de ce peuple dans les colonies anglaises. L’intention n’était donc pas d’exterminer les Acadiens; l’intention était, à partir de navires commandés à Boston, de les déporter. Aucune politique de séparation systématique des familles n’avait été adoptée; au contraire, certains officiers se sont efforcés de rassembler parents et enfants dans ces navires. Même les Acadiens en fuite et capturés n’ont pas été éliminés. Ils ont été détenus dans les prisons avant d’être déportés à leur tour. Et les nombreuses pertes de vie ont eu lieu lors des déplacements en mer – tempêtes, manque de nourriture et d’eau potable, épidémies…

Si des actions similaires à la Déportation avaient lieu aujourd’hui, elles seraient, par un juriste compétent, qualifiées de «nettoyage ethnique», et non de «génocide».

L’autre erreur de droit que font ceux qui appellent à un rapprochement entre la Déportation et le concept de génocide porte sur l’application d’un concept juridique à une époque où ce concept n’existait pas. Cela va à l’encontre du droit international.

La pratique d’appliquer un concept juridique à une époque où ce concept n’existait pas est, en droit en général, répréhensible. Elle ouvre notamment la porte à un univers kafkaïen et anachronique. Comme on peut aisément imaginer le banquet de tyrannies qu’on pourrait dégager de la rétroactivité du droit – quelle arme formidable ce serait pour les régimes oppressifs! –, je ne m’y attarderai pas. Je me contenterai de quelques mots sur l’anachronisme d’une telle rétroactivité. Qualifier une action en l’isolant de son contexte ne tient pas compte du fait que le droit se doit d’être au diapason de la société et de son évolution. La Déportation se déroule près deux siècles avant la création, dans le contexte de la fin de la Seconde Guerre mondiale, du concept «génocide». Il s’agit d’une tragédie qui prend place à une époque où le monde est un vaste champ de bataille, où la souveraineté de l’État est à son pinacle, et où, au nom du désir d’hégémonie et d’ambitions sans bornes, sévit par-dessus tout une brutalité extrême. Un contexte qui porte les juristes belges Emmanuel Klimis et Jacques Vanderlinden, après examen de la question, à conclure «que les populations françaises d’Acadie auraient pu connaître un sort moins enviable que la Déportation».

Cela ne signifie pas que le peuple acadien n’a pas fait l’objet de barbaries commises par les Britanniques de l’époque, des actions qui ont notamment été jugées par l’influent homme politique et philosophe irlandais de l’époque Edmund Burke (1729-1797) comme un comportement inhumain envers un peuple innocent. Mais qualifier ces atrocités à partir du concept juridique «génocide» constitue une erreur de droit. Sur la base du principe dit du «droit intertemporel», en droit international, un fait juridique doit être apprécié sur la base des normes de droit qui existent au moment où a lieu le fait en question (Affaire de l’île de Palmas, 1928 et Affaire du Sahara occidental, 1975). Or, le concept de «génocide» (pas plus que celui de «nettoyage ethnique») n’existait pas au moment de la Déportation.

Seule l’ignorance de la juridicité du concept de droit international «génocide» permet de prétendre que la Déportation devrait être qualifiée de génocide.

***

Post-scriptum: La qualification d’un acte, en droit international public, est un exercice long et complexe. Il faut à tout le moins avoir suivi une formation en droit international pour connaître les notions élémentaires de ce vaste champ d’études. La qualification, en droit international public, s’opère selon une méthodologie qui lui est propre, et pas nécessairement au diapason de la méthode de qualification en droit interne. Il faut notamment se demander si le concept en question est contraignant; déterminer l’intention des États par leurs actions, par la nature des instruments pertinents, par la lecture de travaux préparatoires, par l’étude de la jurisprudence, de la doctrine. Une fois ce travail terminé, s’il y a règle de droit, il faut ensuite établir l’intention en ce qui concerne l’acte en soi. Là encore, il ne s’agit pas d’un exercice simple. La qualification ne saurait se réduire à une interprétation littérale d’un texte pour en déduire une obligation, une erreur qui se voit souvent chez les profanes.