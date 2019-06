Lettre ouverte à Gaétan Thomas, président-directeur général d’Énergie Nouveau-Brunswick.

Il serait illusoire de croire que le gouvernement du Nouveau-Brunswick interdise l’utilisation de glyphosate et autres herbicides sur les terres de la Couronne de la province.

Même les tierces parties, qui mentionnent l’interdiction dans leurs plates-formes électorales, n’en parlent plus. Pourtant, des milliers de personnes entament présentement des actions collectives contre Monsanto et Bayer pour les dommages causés à leur santé. Ces personnes ne peuvent pas toutes avoir tort.

Cependant, comme PDG d’Énergie NB, il est en votre pouvoir de cesser l’épandage sur les lignes de transmission et d’effectuer le travail mécaniquement comme le font les provinces de la Nouvelle-Écosse et du Québec.

Ce geste n’empêchera pas les industriels d’utiliser l’herbicide sur nos récoltes et nos forêts, mais enverrait un message positif et encourageant aux concitoyens, enfants, petits-enfants et clients d’Énergie NB que quelqu’un, en position de pouvoir, a fait un pas dans la bonne direction.

Vous êtes peut-être cette personne.

Jean-Marc Dufour

Inspecteur de la santé publique retraité

Pokemouche