M. le ministre des Transports et Infrastructures, Bill Oliver, nous avons appris que les plans du nouveau pont qui reliera Shippagan aux Îles Lamèque et Miscou ne comportent pas, pour le moment, de voie réservée au transport actif.

En tant qu’organisme voué au développement durable de notre région, nous voulons unir notre voix à celle de la Véloroute de la Péninsule acadienne pour demander qu’une piste cyclable soit ajoutée au projet du pont.

Nous sommes à l’heure où il est urgent d’agir en ayant pleinement conscience de notre environnement.

À Imaginons notre Péninsule acadienne autrement, nous pensons qu’il est primordial d’avoir le réflexe systématique de mettre en place des infrastructures qui s’intègrent dans le développement durable de notre territoire.

Il va donc de soi qu’une gestion durable se traduit, entre autres, par la possibilité pour toutes les citoyennes et tous les citoyens de Shippagan et des Îles Lamèque et Miscou de se déplacer en toute sécurité en vélo sur le futur pont.

Nancy Juneau

Présidente

Christine Lemay

Coprésidente