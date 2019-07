Un rassemblement de fierté

Prévu entre le 10 et le 24 août, le 6e Congrès mondial acadien nous arrive à grands pas. Serez-vous nombreux et nombreuses à y participer et à le vivre pleinement ? Évidemment, car ce congrès, comme tous les cinq autres auparavant, est l’occasion privilégiée pour manifester notre identité, notre joie, notre fierté individuelles et collectives.

Soyez-en avertis! Les activités seront nombreuses, variées, divertissantes, historiques et éducatives. Donc, pour tous les goûts. Évidemment, tous les responsables de cette grandiose fête et les nombreux bénévoles ne veulent pas être déçus. Ils ne le seront pas.

Évidemment, la fête nationale du 15 août sera sans doute l’élément central de ce congrès sans oublier les rencontres des familles acadiennes, la célébration religieuse à la Cathédrale de Moncton, la visite de ce magnifique édifice patrimonial, ou encore le Chœur Beauséjour Chorale Voce Dell’Anima, qui le 20 août, en soirée, offrira un grand spectacle dans l’église Notre-Dame-de-Lourdes. Les 22, 23 et 24, en l’église Saint-Thomas, de Memramcook, La Vallée des Possibles, l’Œuvre de Camille Lefebvre, saura également éblouir son public comme elle l’a déjà prouvé dans le passé. Puisqu’on est encore dans la Vallée de Memramcook, pourquoi ne pas assister le 21 août, en soirée, au Concert classique qui sera présenté au Monument-Lefebvre? De célèbres chanteurs d’opéras et de musiciens de l’Acadie seront présents et nous émerveilleront.

En lisant l’Acadie Nouvelle et Le Moniteur Acadien, en écoutant votre radio et votre télévision préférées, ou encore en consultant votre ordinateur, vous serez encore bien mieux renseignés que par les quelque 260 mots écrits par l’auteur de cette petite lettre!

Alcide F. LeBlanc

Moncton