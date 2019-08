Les politiciens ont récemment posé la question suivante: que veulent les vétérans?

Notre réponse est simple… Que le premier ministre ainsi que les dirigeants du Canada respectent leurs promesses!

l Les vétérans veulent que le gouvernement du Canada honore le contrat d’inscription à la pension de la CFSA.

l Les vétérans de l’armée et de la GRC veulent que le gouvernement du Canada traite les vétérans du Canada avec honneur et dignité. Qu’ils prennent des mesures pour mettre fin à la récupération de la rente du RPC sur la pension des Forces armées à 65 ans ou plus tôt, quand ils reçoivent une pension d’invalidité.

Le système de prestations de raccordement du RPC est un mensonge. Les vétérans ont entièrement payé pour tous leurs avantages.

l Les vétérans veulent que le gouvernement du Canada cesse d’épuiser le surplus du compte de pension des Forces armées et versent la juste part de leurs contributions.

l Les vétérans veulent que des mesures soient prises afin de rétablir la couverture du RARM après la libération de l’assurance, terme qui prend fin à l’âge de 75 ans.

l La pension des veuves des Forces armées doit être la même que celle que reçoivent les veuves des politiciens.

l La prestation de décès supplémentaire de 10 000$ doit être identique à celle que reçoivent les employés de la fonction publique.

Aujourd’hui, moins de 30% des recrues se réengagent dans les Forces canadiennes. Le mauvais traitement de nos vétérans est définitivement dans leurs pensées.

Les politiciens doivent appliquer les avantages auxquels les vétérans de la GRC et les militaires ont pleinement contribué.

Les vétérans, leurs familles et leurs amis refusent de voter pour des politiciens qui mentent et qui refusent de tenir leurs promesses.

Jean Labelle

Lower Sackville