Salut amis(es) acadiens, acadiennes!

Au lendemain de vos festivités et rencontres merveilleuses, quelques heures après le tintamarre de Caraquet et devant votre détermination et votre volant d’être, je vous salue respectueusement.

J’ai eu le plaisir de vous côtoyer pendant quelques années alors que je m’investissais dans la promotion des huîtres de Caraquet.

Nos concours d’ouvreurs d’huîtres, que ce soit à la Place Jacques-Cartier à Montréal ou dans le beau village de Maisonnette, ont raisonné dans toute la communauté acadienne en Acadie et à Montréal.

Ti-Toine Landry et Donat Lacroix ont fait vibrer des milliers de personnes dans le Vieux-Port de Montréal. Même le Père Gédéon est allé rencontrer votre jeunesse à l’école.

Aujourd’hui, octogénaire, je revois de précieux souvenirs d’une communauté fantastique, engagée, déterminée et prête à se battre pour conserver sa langue, sa culture et ses valeurs.

Je vous salue tous, particulièrement les Dugas, LeBouthillier, Lacroix, Landry, Blanchard.

Bravo, une bouffée d’air frais dans un monde qui se cherche.

Gérard St-Denis

Drummondville, Québec