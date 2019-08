Je suis une lectrice de l’Acadie Nouvelle depuis plusieurs années, mais aussi une communicatrice, et je voulais simplement vous dire que je trouve que vos journalistes font du très bon travail dans un secteur de plus en plus précaire et ingrat, et ce, malgré les critiques (qui sont souvent si faciles).

Je trouve le choix des sujets souvent original et pertinent: environnement, pauvreté, protection des animaux… tous des dossiers pertinents à mes yeux. Et je sais que vous n’êtes pas payés des sommes faramineuses non plus.

Alors, bravo, continuez votre bon travail. N’oubliez jamais que vous êtes une pierre angulaire de la démocratie et le seul quotidien francophone de cette province!

Audrée Cormier

Campbellton