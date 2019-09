La démocratie à coup de poing

Le 31 août, la page frontispice de l’Acadie Nouvelle est une annonce du syndicat SCFP. La page entière parle de démocratie et en haut de la page, il y a un gros poing fermé.

Un poing fermé est une menace et n’a rien a voir avec la démocratie. Par contre, un poing fermé reflète l’attitude du syndicat SCFP.

Le syndicat représente surtout des employés de secteurs essentiels qui servent des clients vulnérables comme des enfants, des malades, des personnes âgées, etc. et le syndicat menace de retirer les services de ces gens vulnérables afin d’avoir plus de salaires et de bénéfices marginaux que dans le secteur prive.

Ils se servent de la force pour obtenir plus pour eux-mêmes. Et que les gens vulnérables en souffrent ça ne les dérange pas du tout.

Donc le gros poing fermé reflète vraiment les buts de ce syndicat: la démocratie a coup de poing!

Jean-Guy Richard

Moncton