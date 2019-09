Pêche: plaidoyer pour une industrie plus humaine

C’est avec une certaine amertume que j’ai feuilleté le dernier Aquapêche inséré dans votre édition du mercredi 11 septembre. L’objet de cette tristesse est qu’il perpétue l’illusion que la pêche ce sont uniquement les pêcheurs. On parle principalement d’eux dans ce cahier.

J’ai du respect pour ces gens qui bravent la haute mer et sont des maitres pour capturer leurs prises. Je trouve beaux les monuments érigés afin de leur rendre hommage.

La pêche c’est aussi les usines qui transforment les fruits de mer et les écoulent sur les marchés locaux et internationaux. Ces gens qui achètent toutes les captures, les transformes, les entreposent, en font la promotion et les expédie aux acheteurs mondiaux, font aussi partie de la pêche.

Ces valeureux travailleurs et travailleuses qui préparent avec grande minutie et habileté ces produits, sont aussi des gens du secteur des pêches.

Pourquoi ne parle-t-on pas de ces deux groupes dans ce feuillet dédié à la pêche?

Quand verra-t-on des monuments érigés afin de reconnaitre leur contribution à ce moteur économique de notre province?

Quand verra-t-on un monument pour un propriétaire qui crée des emplois et prend de grands risques financiers afin d’opérer son entreprise?

Et encore plus, quand verra-t-on un monument pour mettre en évidence la contribution de ces gens qui travaillent 90 heures par semaine, sans arrêt, pour six semaines et plus, afin de pouvoir sécuriser leurs hivers? Ces gens qui travaillent malgré des tendinites, des bursites et toutes sortes de maux industriels en plus d’un épuisement total à la fin de la saison.

Il est temps de voir la pêche comme le résultat des efforts de trois groupes distincts et qui se doivent, pour préserver notre industrie acadienne des pêches, être considérés comme des membres égaux de la communauté des pêches acadiennes.

Je vois des pêcheurs valeureux qui, professionnellement, font des efforts pour livrer une marchandise de haute qualité et selon les capacités de production des usines et des employés.

Je vois aussi des usines et des employés totalement dédiés à la qualité, réussir à livrer un produit très concurrentiel sur tous les marchés.

La pêche a toujours été un domaine particulier, avec ses règles spécifiques. Y a-t-il moyen, par la collaboration, d’avoir une industrie plus humaine, plus salubre au niveau de ses pratiques et de ses manières de faire?

Est-ce l’industrie des tumultes et des crises, des orages et des perturbations?

Est-il possible d’avoir une pêche au crabe plus étalée, qui permettrait une production moins pressurisée où on respire un peu mieux?

Est-il possible, comme ça se fait dans de nombreuses régions, de partager les quotas entre les divers groupes du secteur et de la communauté?

Cette décision est cependant sujette à l’approbation du fédéral.

Est-il possible d’avoir une assurance-emploi pour l’industrie saisonnière?

Les pêches, l’agriculture, le tourisme, la restauration et bien d’autres secteurs en bénéficieraient grandement. Le système actuel a été fait pour l’industrie plein temps… pourquoi le ministre se complait-il à dire que tout est bien ainsi?

Pourquoi certains producteurs ont-ils de la difficulté, cet automne, à recruter des gens sur leurs chaines de production alors qu’il y a des programmes pour combler le trou noir?

Fiction ou réalité que ce trou noir?

Pourquoi des programmes de formation en relation humaine alors que pour compétitionner sur des marchés de plus en plus exigeants, les usines ont besoin de travailleurs plus compétents dans la transformation et la manipulation des fruits de mer?

Ceci est primordial pour maintenir notre industrie à un haut niveau et pour la pérennité du secteur de la pêche.

Quand aurons-nous un gouvernement qui, au lieu d’être préoccupé par le statu quo, prendra des décisions qui feront du bien aux communautés au lieu de faire du bien aux grandes corporations?

Nous sommes à l’heure des choix, non seulement pour notre prochain gouvernement, mais également pour nos pêcheries ainsi que pour les secteurs économique et social, c’est-à-dire pour nos communautés et pour notre bien-être à nous comme société!

Réginald Boudreau

Grande-Anse