Depuis quelques jours, divers organismes et personnes prennent la parole à propos de la nomination de la nouvelle lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, Brenda Murphy. Les uns pour l’approuver, d’autres pour la contester. Ainsi en va-t-il du principe de la libre expression dans nos sociétés démocratiques. Ce qui ne peut que nous réjouir.

Cependant, à la lecture de messages écrits dans les colonnes de ce journal, j’observe une confusion inquiétante dans le type d’argumentation qui nous est offert. En effet, tandis que la SANB exprime, avec raison, sa désapprobation en raison d’un principe fondamental à respecter: celui du respect des langues officielles dans la nomination des grands serviteurs de la nation, la direction du RFNB, de son côté, semble minorer ce principe en se portant d’abord à la défense des qualités de la personne que serait la nouvelle lieutenante-gouverneure: «féministe, vouée à la cause des pauvres, etc». Certains iront même jusqu’à mettre en relief son orientation sexuelle. Nous sommes là, je dirais, non dans le «croisement des genres», comme le prétendent certains, mais dans la confusion. Grave confusion car il y a un déplacement de l’argumentation. On passe du principe à la personne.

Qui oserait penser que les personnes nommées à ce poste ne sont pas porteuses de grandes qualités personnelles? Différentes selon les personnes que nous y avons connues mais toutes respectables?

Or, dans une société démocratique, où la loi doit toujours avoir préséance et force de jugement, il est dangereux de participer à l’érosion de son principe même! De surcroît lorsque ce principe est, dans ce cas, «bafoué» par le premier ministre du Canada lui-même.

Ce ne sont donc pas les qualités personnelles ou les caractéristiques identitaires qui sont en cause dans la nomination qui nous préoccupe, mais bien le non-respect d’un principe consacré depuis 50 ans! Et, pour nous, aucune qualité personnelle ne peut s’y substituer.

Pour tout cela, que la SANB soit remerciée.

Marie-Thérèse Séguin

Moncton