Je viens de visionner les réflexions de l’Assemblée nationale de l’Acadie du 23 août 2019 à Cocagne.

Je n’ai jamais entendu ma pensée nationaliste aussi bien résumée que par la bouche de Bernard Richard. Le discours tenu par M. Richard mérite d’être cité comme un moment historique de notre histoire acadienne.

Il dit en gros que plus d’autonomie politique pour l’Acadie contemporaine est une chose réaliste et parfaitement légitime pour un peuple comme le nôtre. Et qu’il a un plan de travail pour y arriver.

Je dois dire qu’ils ont fait un travail extraordinaire de recherche et M. Richard semble avoir adopté un nouveau cheval de bataille.

Moi, je vous conseille de suivre aveuglément Bernard Richard qui, d’ici l’automne 2020, déposera un rapport sur le modèle à suivre pour une Acadie plus unie et plus forte.

Serge Landry

Gatineau, Québec