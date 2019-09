J’ai lu avec intérêt les chroniques de Rino Morin-Rossignol, à propos de la «possible» Bibliothèque nationale de l’Acadie! Quelle brillante idée!

C’est un projet gagnant sur toute la ligne!

D’abord ce projet permettrais de sauver un magnifique monument d’un abandon cruel ou, pire encore, d’une démolition insensé.

Le projet interviendrait également efficacement pour éviter la progression de la «tendance nationale»…vers l’Alzheimer patrimonial collectif!

Oui, il me semble que l’avenir est plus brillant avec la perspective d’un lieu qui sécuriserait tout ou à peu près tout de notre passé en tant que peuple et en tant que nation.

Je dis oui à la Bibliothèque nationale de L’Acadie!

Nous avons tous besoin d’un lieu qui veillera sur notre mémoire collective!

Je dis merci à Rino Morin-Rossignol de veiller au grain avec autant de pertinence!

Acadien un jour, Acadien toujours

Jacques-Lee Pelletier

Montréal