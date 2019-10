L’issue du vote dépend de nous les jeunes!

J’entends souvent dire que les jeunes ne s’intéressent pas à la politique. Pour certaines personnes, ce désengagement peut être démontré en étudiant le taux de participation des jeunes électeurs qui est inférieur à celui de la moyenne nationale.

À tous les détracteurs de l’engagement citoyen chez les plus jeunes générations, je demande: quand avez-vous pour la dernière fois engagé la discussion avec une personne de moins de 25 ans?

Je côtoie des jeunes engagés au quotidien et je sais qu’ils ont de grandes aspirations pour leur pays. Je ne suis d’ailleurs pas la seule à le penser!

Une étude publiée récemment par le Centre Samara pour la démocratie démontre que les jeunes ont plus tendance que leurs compères plus âgés à organiser des événements ou des rassemblements sur la politique, à faire du bénévolat, à signer une pétition et à manifester.

Donnez-vous donc la peine d’aller discuter avec eux de ce qui les allume. Vous verrez, ils pourraient vous permettre de voir certains enjeux sous un nouveau jour!

C’est d’ailleurs ce qu’a fait la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) avec l’élaboration de La Plateforme «PAR et POUR» la jeunesse. En voici les grandes lignes.

La jeunesse de la francophonie canadienne souhaite que le gouvernement du Canada pose des gestes concrets dans le but d’assurer la pérennité des ressources naturelles au Canada et à l’échelle de la planète pour les générations à venir. Comme piste d’action, il est, entre autres, proposé de bannir le plastique à usage singulier, d’imposer des sanctions aux entreprises qui ne respecteraient leurs obligations sur le plan du développement durable et de non seulement respecter, mais de dépasser les obligations du Canada découlant de l’Accord de Paris.

Les jeunes encouragent les décideurs à prendre les mesures nécessaires pour que le plan économique du pays prévoit les effets du vieillissement de la population sur la main-d’œuvre, instaure des incitatifs à l’embauche ainsi qu’à la rétention des jeunes et veille à ce que tout stage offert au Canada soit rémunéré.

Les jeunes déplorent l’absence de stratégie nationale en matière de santé mentale. Sachant que le suicide demeure la deuxième cause de décès chez les jeunes de 15 à 34 ans, la lutte contre la stigmatisation par rapport à la santé mentale devrait être de première importance afin de favoriser le développement et l’accès aux ressources et aux services en français, ce qui n’est pas toujours disponible pour les jeunes s’épanouissant en situation linguistique minoritaire.

Poursuivant sur cette même lignée, la Loi sur les langues officielles devrait être actualisée et sa mise en œuvre revue afin d’assurer de sa pertinence pour toutes les communautés de langues officielles en situation minoritaire. C’est là le souhait non seulement des membres de la FJCF, mais également de tous les membres de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Des mesures concrètes devraient être mises en place afin de favoriser la sécurité linguistique partout au pays. Regrouper sous le libellé de la «connectivité», les jeunes ont rassemblé tout ce qui a trait au respect de la diversité comme valeur fondamentalement canadienne insistant ainsi sur l’importance du pluralisme dans l’avancement de la société.

Sur le plan de l’éducation, les jeunes croient qu’il est impératif que des mesures soient mises en place afin de favoriser, entre autres, l’augmentation du nombre d’enseignants francophones dans les programmes de français, d’immersion et de français langue seconde partout au pays.

Afin que les pistes d’action identifiées dans la Plateforme «PAR et POUR» la jeunesse ne soient pas que des écrits sur papier, il est impératif que les jeunes Canadiens se mobilisent le jour du vote! Chers jeunes, je m’adresse maintenant à vous! Preuve que notre vote est important: 400 groupes et militant(e)s d’un peu partout aux pays mettent en œuvre des actions afin de nous encourager à voter.

Si nous nous désintéressons de la politique, il a fort à parier que nos priorités ne seront pas reflétées dans le discours des candidats et candidates, ce qui serait dommage compte tenu de notre désir de trouver des solutions innovantes et inclusives permettant à tous de contribuer à la société à la hauteur de son potentiel.

Chers jeunes qui ne seraient toujours pas convaincus d’aller voter, je n’ai qu’une seule question pour vous: pourquoi laisser les autres décider?

Plus on s’intéresse à la politique, plus les politiciens s’intéresseront à nous! Vous n’y comprenez rien et vous ne savez pas par où commencer?

Et bien sachez que les candidats sont présent.es sur les réseaux sociaux! Faites preuve de curiosité! Allez vous familiariser avec les plateformes des différents partis, cela vous permettra de comprendre comment chacun d’eux se positionne sur différents enjeux. Ne vous limitez pas uniquement au parti qui a installé une pancarte le plus près de votre arrêt de bus!

Vous pouvez aussi organiser une soirée pour le visionnement du débat! Un peu trop «nerd» à votre goût, et bien essayez le donc et vous verrez, c’est presque aussi divertissant qu’une bonne game de hockey! Vous verrez, vous vous surprendrez à attendre la soirée électorale comme s’il s’agissait de la dernière soirée d’élimination d’Occupation Double.

Pour ce qui est des technicités entourant le vote, Élections Canada a développé des outils pour vous aider à démêler tout ça! Il suffit de visite le site internet. Tous les détails sont là!

Ne soyons pas cyniques vis-à-vis la politique ni envers l’avenir de notre pays! Pour cette élection, non seulement maintenons l’augmentation de 2015, mais assurons-nous de faire augmenter la moyenne nationale!

Prenons les choses en main et agissons comme vecteurs de changement afin que la société canadienne de demain soit aussi dynamique, ouverte et inclusive que nous le désirons!

Le 21 octobre, allez voter! Encouragez vos amis à le faire et déconstruisons ensemble le préjugé selon lequel les jeunes sont désengagés et mal informés.

Sue Duguay

Présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF)