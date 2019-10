Inquiétudes dans le Nord

Le nord de la province n’a pas voté pour les conservateurs lors des dernières élections provinciales alors, lorsqu’ils ont pris le pouvoir, je me suis dit: «On va y goûter et payer pour». Eh bien, ça commence!

On élimine les numéros de facturation des médecins de famille et des spécialistes.

On risque que les nouveaux médecins ne viennent plus s’installer dans le Nord et que les anciens médecins quittent la région.

La Société médicale du N.-B. combat le système de facturation par numéro depuis des années. Elle souhaite que ses membres s’établissent où bon leur semble, peu importe les besoins de la population.

Après cette décision de couper les numéros de facturation que fera le gouvernement de monsieur Higgs pour s’assurer que le Nord ne soit pas oublié. Rien! Pas de plan…

Le ministre de la Santé devrait présenter une stratégie pour maintenir une couverture médicale adéquate dans toutes les régions. Les incitatifs risquent de dresser les communautés les unes contre les autres.

C’est le devoir d’un bon gouvernement de répondre aux besoins de tous les citoyens.

Une citoyenne nordique

Janine Renault

Campbellton