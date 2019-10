Appel à la mise en place d’un Cadre national d’action pour la culture

Nous, 43 organismes représentant le secteur des arts et de la culture au Canada, demandons à ce que les chefs des principaux partis politiques s’engagent, s’ils ou elle sont élu.e.s, à débuter la mise en place d’un Cadre national d’action pour la culture dans lequel sera énoncée une vision d’avenir ambitieuse et cohérente pour défendre et développer le secteur des arts au Canada.

Nous demandons également à ce que cette revendication soit abordée lors des débats des chefs.

Nos artistes peinent encore à créer et à vivre dans des conditions décentes, et n’ont droit ni à l’assurance-emploi ni au Régime des pensions du Canada. Le doublement du budget du Conseil des arts du Canada au cours des cinq dernières années a apporté une réelle bouffée d’oxygène à de nombreux artistes et organismes. Ce budget doit impérativement être préservé et consolidé sous le prochain gouvernement.

Un soutien financier adéquat et un réel engagement politique permettraient aux voix des artistes autochtones et de toutes les minorités de mieux résonner sur nos scènes. L’expression artistique et culturelle de la francophonie canadienne et acadienne doit rayonner davantage ici et ailleurs dans le monde.

Considérée comme un puissant levier de politique étrangère, la diplomatie culturelle canadienne manque d’ambition, de concertation et souffre d’une maigre reconnaissance au sein de l’appareil gouvernemental. Pourtant, l’art et la culture sont historiquement de précieux outils pour établir des relations durables entre les États et les peuples. Plus largement, c’est toute la circulation des oeuvres canadiennes sur le territoire canadien et à l’international qui mériterait d’être repensée afin d’accroître significativement le rayonnement de notre culture et de nos artistes.

La montée en puissance des GAFA* et de Netflix met en péril la diversité des expressions culturelles à travers le monde. Au Canada, les géants du Web américains participent insuffisamment à la création des contenus culturels et parviennent sans mal à se soustraire à leurs obligations fiscales.

Avec un PIB proche de 59 milliards de dollars produit par une main-d’œuvre de plus de 700 000 personnes, le secteur artistique et culturel est un pilier de l’économie canadienne qui fait face à des enjeux de développement cruciaux que le prochain gouvernement ne pourra pas ignorer.

Ces enjeux sont directement sous la juridiction et la responsabilité du gouvernement fédéral. Les solutions à la pièce ne suffisent pas. La société canadienne mérite une stratégie globale qui orienterait le développement des arts et de la culture de façon durable.

Alliance des producteurs francophones du Canada

Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick

Association canadienne des organismes artistiques

Association des compagnies de théâtre

Association des diffuseurs spécialisés en théâtre

Association des groupes en arts visuels

Association des professionnels des arts de la scène du Québec

Association des théâtres francophones du Canada

Association franco-yukonnaise

Association professionnelle des diffuseurs de spectacles – RIDEAU

Association québécoise des autrices et auteurs dramatiques

Association québécoise des marionnettistes

Centre de ressources et transition pour danseurs

Centre des auteurs dramatiques

Centre québécois de ressources et transition pour danseurs

Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique

Conseil culturel fransaskois

Conseil des métiers d’art du Québec

Conseil québécois de la musique

Conseil québécois des arts médiatiques

Conseil québécois du patrimoine vivant

Conseil québécois du théâtre

Constellation bleue

Culture Montréal

Danse sur les routes du Québec

Diagramme

Diversité artistique Montréal

Editions David

English-Language Arts Network

Fédération culturelle canadienne-francaise

Front des réalisateurs indépendants du Canada

Les Productions Feux Sacrés

Les Voyagements – Théâtre de création en tournée

Playwrights’ Workshop Montréal

Quebec Drama Federation

Regroupement artistique francophone de l’Alberta

Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec

Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec

Regroupement québécois de la danse

Réseau d’enseignement de la danse

Réseau des grands espaces

Théâtres Unis Enfance Jeunesse

Union des écrivaines et écrivains québécois