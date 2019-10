Message aux abonnés de l’Acadie Nouvelle

Bonjour à vous,

Cette semaine marque la Semaine nationale des journaux. Jusqu’au 12 octobre, nous célébrons d’un bout à l’autre du pays la vitalité de nos publications, et surtout leur importance au sein de la communauté.

En milieu minoritaire comme le nôtre, un journal comme l’Acadie Nouvelle se révèle d’ailleurs comme un outil essentiel dans le développement social, culturel et économique de notre communauté. Depuis 35 ans, nous nous efforçons tous les jours de parler de qui nous sommes dans nos pages, de nos succès, de nos défis, en laissant une large part aux débats qui caractérisent et font avancer notre peuple.

Ce dur labeur façonné par notre équipe des plus chevronnées ne saurait toutefois être complet, ni même possible, sans votre apport précieux, que ce soit en termes financiers par le biais de votre abonnement ou encore de l’achat de l’un de nos autres produits ou bien de publicité si vous êtes entrepreneur(e), ou autre.

Pour toutes ces raisons et encore bien d’autres, je vous remercie du fond du coeur. Merci de permettre à l’Acadie Nouvelle de demeurer le journal qui défend les intérêts de notre communauté. Merci de vous engager, jour après jour, de débourser une petite somme sans laquelle il nous serait impossible de vous transmettre une information de qualité, vérifiée et véridique. Merci encore de croire en la mission première de VOTRE journal, celle de promouvoir l’Acadie du Nouveau-Brunswick en français, et ainsi contribuer à la sauvegarde ainsi qu’à la défense de notre langue.

Cette année, l’Acadie Nouvelle souffle ses 35 bougies. Notre intention est de continuer notre travail pour encore au moins 35 autres années.

Grâce à vous et à votre fidélité, nous pourrons le faire. Comme c’est déjà le cas, nous allons continuer à vous offrir du contenu exclusif, qui parle de vous où que vous soyez, qui rayonne bien au-delà de nos frontière grâce à la magie du web et qui fait la promotion de notre vitalité acadienne et francophone en milieu minoritaire.

Vous servir à cet égard, c’est là notre plus grande récompense.

Bonne Semaine nationale des journaux!

Francis Sonier, éditeur-directeur général

Acadie Nouvelle