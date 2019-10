Radio-Québec ou Radio-Canada?

J’avais hâte de regarder le résultat des élections à la télé de Radio-Canada, lundi soir. Malheureusement, j’ai été déçue, car encore une fois, le réseau national de Radio-Canada ne s’intéressait pratiquement qu’au Québec, même s’il s’agissait bel et bien d’une élection fédérale.

Aucun journaliste ne représentait les autres régions du Canada. Hors du Québec, point de salut! Nous n’existions pas aux yeux de toute la panoplie d’analystes autour de la table, sauf pour mentionner brièvement, comme s’il s’agissait d’un détail, d’une distraction, les résultats qui rentraient en Atlantique.

J’ai donc décidé de regarder quelle couverture des résultats je pourrais obtenir en regardant CBC. Là, comme d’habitude, on suivait avec intérêt ce qui se passait dans chacune des provinces, des journalistes régionaux connaissaient les candidats, l’histoire des circonscriptions, on commentait en connaissance de cause les résultats à mesure qu’ils rentraient. C’est cela que j’aurais aimé voir à Radio-Canada.

J’étais en droit de m’attendre à cela, non?

Bernadette Landry

Dieppe