Diriger le monde autrement

Nos dirigeants mondiaux ont besoin de s’astreindre à penser différemment.

Imaginons une montagne où il n’a encore jamais plu. Lors de la première pluie abondante, l’eau, entraînée par la gravité, descend les flancs de la montagne en empruntant les voies les plus propices en fonction des aspérités du sol, creusant des rigoles de plus en plus profondes aux mêmes endroits à chaque nouvelle pluie, le tracé de son parcours devenant de plus en plus permanent et inaltérable.

Ainsi fonctionne la pensée humaine. Les premiers qui abordent un problème à résoudre ou une question à élucider configurent leur réponse en ayant recours à la logique, comportement semblable à celui de l’eau qui descend la montagne. Et la plupart de leurs successeurs qui s’attaquent au même problème ont tendance à suivre un mode de raisonnement identique. Cette approche s’appelle la pensée logique ou verticale.

Mais à un moment donné, il me semble que quelqu’un devrait survenir et se dire : « En suivant la ligne de pensée de mes prédécesseurs, j’arriverai probablement aux mêmes résultats et cela ne m’intéresse pas. Je veux aboutir à un autre constat. » Il orienterait alors obligatoirement sa pensée dans une autre direction, avec l’espoir de découvrir des réponses différentes, inédites.

Les schèmes mentaux logiques qui guident la plupart des gens dans leur réflexion les empêchent d’explorer les nombreuses réalités latérales, autant d’avenues qu’en tant que «penseurs logiques», ils n’ont jamais explorées. Pourquoi ne pas penser latéralement? L’esprit créatif qui fait appel à la dimension de l’imaginaire, qui nous habite tous, accède à ce mode de pensée. Des découvertes étonnantes furent réalisées au cours des ans, grâce à cette approche.

S’exercer à la pratique de la pensée latérale, c’est développer son esprit créatif; c’est stimuler son imaginaire et multiplier ses ressources dans tous les volets de la vie. Vivement que l’on enseigne la pensée latérale aux dirigeants de la planète!

Cyrille Sippley

Saint-Louis-de-Kent