Quelle déception!

Depuis quelques années, j’assiste à la cérémonie du jour du Souvenir pour rendre hommage à nos soldats qui ont fait le sacrifice ultime au nom de la liberté et de la démocratie.

Parmi ces soldats, de nombreux Acadiens et francophones ont laissé leur vie. Aussi, un nombre important de francophones participent à ces cérémonies.

Pour une ville officiellement bilingue, je constate, encore une fois, que les organisateurs de la cérémonie du jour du Souvenir, au parc Victoria, à Moncton, ont fait peu d’effort pour assurer le caractère bilingue de l’événement. Bien que des Acadiens et des francophones fassent partie des personnes invitées à déposer une couronne sur la tombe du Soldat inconnu, l’animation de la cérémonie se fait uniquement en anglais.

Réalise-t-on qu’il s’agit là d’un mépris envers toute la communauté acadienne et francophone de Moncton?

Pourtant, le jour du Souvenir est une occasion spéciale pour se rappeler que la haine et le mépris mènent souvent à des guerres et que sans compassion, humanité, justice sociale et respect, l’histoire risque de se répéter.

Compte tenu d’un tel événement, il me semble qu’on devrait avoir la sensibilité de faire un peu plus d’effort pour que les francophones puissent avoir accès à des informations dans leur langue.

Les responsables de la ville de Moncton ont le devoir de rappeler au comité organisateur de respecter son caractère bilingue, non?

Jeanne d’Arc Gaudet

Moncton