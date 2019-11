Triste paradoxe

Nous venons de célébrer le jour du Souvenir, journée très importante pour bon nombre d’entre nous, car de nombreux soldats ont combattu afin de nous assurer la paix et la liberté. Liberté de penser et la liberté d’expression.

Justement, en parlant de liberté d’expression, toute une éclaboussure a surgi en ce 11 novembre alors que le très coloré Don Cherry a été congédié pour des propos jugés racistes. Le sujet en question? Le non-port du coquelicot par les nouveaux arrivants.

M. Cherry a toujours été reconnu pour ses propos parfois aussi flamboyants que ses costumes. Mais cette fois-ci, semblerait-il qu’il aurait visé une minorité et cela n’a tout simplement pas cadré. Il n’en fallait pas plus pour que les médias sociaux s’enflamment. Les opinions sont largement divisées sur le sujet. Plusieurs applaudissent ce congédiement, disant même qu’il aurait dû être viré depuis belle lurette à la suite de ses propos contre les francophones il y a plus de 20 ans, tandis que d’autres voient là une atteinte à la liberté d’expression, rien de moins.

Il y a un brin de vérité dans les deux camps.

Personnage quasi mystique (35 ans à l’antenne, ce n’est quand même pas rien) il n’a jamais passé par quatre chemins pour exprimer ses opinions. Après tout, nous sommes dans un pays libre, mais parfois, en nous mettant volontairement ou non un pied dans la bouche, nous devons faire face à nos responsabilités. Et c’est ce qui est arrivé ici. Des gens ont vu dans son commentaire une connotation raciste, des plaintes ont été déposées et on connaît la suite.

Dans son discours passionné, visait-il vraiment seulement des immigrants ou par ricochet tous ceux qui ne portent pas de coquelicots? Car après tout, que l’on aime ou pas le personnage, M. Cherry était reconnu pour être un fier patriote qui louangeait les troupes de l’armée canadienne. Et en passant, combien d’entre nous portent religieusement leur coquelicot, même si on en achète chaque année? Pour ma part, je perds toujours les miens et je ne suis sûrement pas la seule.

Maintenant la question qui tue: méritait-il d’être congédié? Personnellement, je pense qu’une réprimande aurait été suffisante, car qu’on le veuille ou non, pour ceux qui sont mordus de hockey, dont moi-même, M. Cherry faisait partie de notre univers télévisuel depuis si longtemps que bien des gens portaient plus d’attention à ses costumes, qui étaient souvent bien plus loufoques que ses propos.

Et je trouve bien dommage qu’en ce jour du Souvenir, l’affaire Don Cherry ait retenu plus d’attention que la signification même de cette journée. Triste paradoxe…

Sylvette Basque

Néguac