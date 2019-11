M. le sénateur, vos propos sont surprenants

M. le sénateur Percy Mockler, c’est avec un peu d’étonnement que j’ai lu votre lettre dans l’Acadie Nouvelle du 19 novembre dans laquelle vous implorez le président de la France, Emmanuel Macron, de ne pas fermer le Consulat général de France à Moncton. Non pas que je ne sois pas d’accord avec cette demande, mais quelques faits me sont venus à l’idée en lisant vos propos.

Je me souviens, à moins que ma mémoire me fasse défaut, que vous vous êtes opposé au fait que les juges de la Cour suprême soient tous bilingues, puisque votre parti d’affiliation s’est opposé au bilinguisme de l’ensemble des juges nommés à cette cour. Pourtant les Canadiens ont le droit de comprendre et d’être compris lorsqu’ils se présentent devant cette cour. C’est un droit constitutionnel.

L’autre élément de votre missive, qui en étonnera plus d’un, est lorsque vous demandez au président Macron «de se pencher sur l’enseignement du français dans les provinces atlantiques lequel pourrait s’inscrire dans votre plan d’enseignement du français à l’étranger visant à atteindre des objectifs scolaires déterminés d’ici 2030».

L’enseignement et l’éducation en général sont de compétence provinciale, comme vous le savez sans doute. Le fédéral, bien sûr, verse d’importants fonds pour appuyer l’enseignement du français en Atlantique, mais la compétence demeure provinciale. Que vous suggériez que la France «se penche sur l’enseignement du français dans les provinces de l’Atlantique et l’inscrive dans leur plan de l’enseignement du français à l’étranger» étonne au plus haut point.

J’établis un certain lien entre les deux éléments que je retiens de votre missive. Dans un premier temps, si les francophones des provinces pouvaient compter sur l’appui indéfectible des personnes qui composent les deux Chambres à Ottawa, leur épanouissement serait davantage assuré. La situation de la communauté francophone a subi des reculs importants sous le gouvernement qui vous a nommé au Sénat. Tous les secteurs de développement de la communauté francophone en ont souffert.

Il m’apparaît un peu osé dans les circonstances que vous demandiez une intervention d’un gouvernement étranger dans une compétence provinciale, alors que les élus et les personnes nommées dans notre propre pays ne prennent pas nécessairement ni toujours des positions favorables au développement et à l’épanouissement de la communauté francophone. À moins que je ne me trompe, je ne suis pas certaine que les ministres de l’Éducation et les conseils d’éducation élus par les francophones des quatre provinces atlantiques accepteront que le gouvernement français se mêle de l’enseignement du français dans leur chasse gardée.

Jeanne Renault

Moncton