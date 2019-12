Un brin d’histoire

Dans sa lettre du 29 novembre, M. Hector Cormier écrit: «… pensons aux Léandre Brault et aux Neil Michaud, du Collège St-Joseph…»

C’est une erreur.

Selon le site web de l’Université de Moncton, «le Collège (St-Joseph) recevait du gouvernement provincial le privilège de décerner des grades en 1868 et reçu le titre d’université en 1888. Il fut reconnu officiellement par l’Université d’Oxford en 1906. À partir de 1942, la mise en place de plusieurs nouveaux programmes précisa sa vocation universitaire.»

Léandre Brault et Neil Michaud étaient professeurs à l’Université St-Joseph et non au Collège St-Joseph.

Pour les anciens de l’Université St-Joseph, la distinction est significative.

Robert Cyr

Moncton