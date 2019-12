Une décision éclairée

Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de France.

Nous désirons vous remercier très sincèrement de maintenir le Consulat général de France dans les Provinces atlantiques. Comme valeur symbolique, pour les Acadiennes et Acadiens qui tiennent à leur identité culturelle francophone, le consulat de Moncton est à l’Acadie ce qu’un morceau de tissu devenu drapeau est à un pays. Et il est bien davantage pour les liens qui se sont développés et enrichis depuis plusieurs décennies entre l’Acadie et votre pays, grâce aux consuls et attachés culturels qui s’y sont succédé.

Dans la lettre qu’il avait adressée récemment au Président Macron, le sénateur Frédéric Marchand écrivait: «Notre Consulat a également contribué à la mise en œuvre d’un programme de bourses qui vise à encourager les Acadiens et les Acadiennes à parfaire leurs études en France et les jeunes Françaises et Français à parfaire leurs études en Acadie».

Nous sommes justement ce groupe qui compose l’Association des boursières et boursiers France-Acadie (ABBFA). Dans un esprit de réciprocité envers le Programme de bourses France-Acadie de votre gouvernement, notre Association a créé le Fonds de bourses d’études Acadie-France. En vingt ans, tout en constituant un capital financier assurant la pérennité de ce Fonds, l’ABBFA aura attribué une cinquantaine de bourses d’études à des jeunes de votre pays qui sont venus poursuivre des études universitaires en Acadie.

Nous ne pouvions pas imaginer une fermeture qui aurait miné cette dynamique. Comme l’avait souligné la lauréate du Goncourt 1979, Antonine Maillet, nous souhaitons «non seulement de sauvegarder, mais de renforcer le consulat de France de Moncton au Nouveau-Brunswick, le dernier qui nous lie directement à la France sans avoir à passer par les très éloignés consulats de Québec et de Montréal».

Comme elle, nous souhaitons «dynamiser la coopération économique entre la France et l’Acadie».

L’ABBFA célébrera l’an prochain son 30e anniversaire. Si votre agenda avait une ouverture pour une belle découverte, nous vous inviterions à vous joindre à nous pour une grande fête de réciprocité et d’amitié, dans le courant du mois de juillet.

Benoît Duguay

Chevalier de la Légion d’honneur

Président de l’ABBFA

Moncton