Blaine Higgs se prépare

Le Parti conservateur de la province se prépare à faire des annonces importantes, même au nord de la province. On l’a vu dernièrement avec le pont de Shippagan-Lamèque.

Il me semble que les conservateurs de Blaine Higgs prennent une certaine distance de Kris Austin de l’Alliance des gens. Qui pourrait le blâmer d’agir ainsi.

Les libéraux du chef Kevin Vickers devront se réveiller et trouver des candidats et des candidates de calibre s’ils espèrent reprendre le pouvoir. Une tâche monumentale les attend.

Quant au Parti vert, les trois députés tirent leur épingle du jeu et leur présence se fait sentir à Fredericton. En lisant les journaux et en particulier l’Acadie Nouvelle, il est facile de se rendre compte qu’ils sont plus que de simples observateurs.

Les élections générales dans la province pourraient arriver plus vite que l’on pense. Blaine Higgs a soif de pouvoir à long terme.

Marcel Arseneau

Moncton