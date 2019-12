Une université avec trois campus

Le commentaire de Roger Ouellette dans l’édition du 11 décembre fait mention de «trois universités éparpillées dans les trois coins de la province».

J’invite ainsi M. Ouellette à visiter le nord-est du Nouveau-Brunswick et le campus de Shippagan d’où il sera possible de constater la qualité des installations, la qualité de la recherche, la qualité de l’enseignement, l’aspect patrimonial et les nombreux projets communautaires en plus de s’entretenir avec des collègues.

Une telle visite pourra également donner à M. Ouellette une observation directe de l’impact socio-économique d’un établissement postsecondaire francophone dans le coin du nord-est de la province. Je suis persuadé que la même invitation s’applique pour le campus d’Edmundston.

Après tout, nous avons une Université de Moncton avec trois campus.

Pierre Ferguson

Professeur

Université de Moncton, campus de Shippagan