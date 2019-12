Les hôpitaux ne sont pas des foyers de soins

Le gouvernement Higgs vient d’agir relativement à la présence d’aînés dans les hôpitaux, ceux, qui occupent des lits destinés à des patients requérant des soins de courte durée. Ces individus en question sont en attente d’un placement dans l’un ou l’autre des foyers de soins. Leur évaluation et leur placement seront dorénavant du ressort du ministère de la Santé.

Jusqu’à maintenant, il fallait deux évaluations de chaque aîné en attente d’un foyer de soins, une par le médecin soignant devant décider si l’individu est en mesure de recevoir son congé de l’hôpital avec ou sans les services du programme Extra-Mural. L’autre, assurée par le personnel du ministère du Développement social qui s’intéresse à divers aspects dont celui des moyens financiers n’est pas le moindre: il importe de connaître la capacité de payer. Quelques-uns pourront peut-être retourner à la maison moyennant des soins et des services appropriés. Il peut prendre entre 60 et 90 jours pour qu’il y ait un terme au processus.

Pour éviter de tels délais et les chevauchements intitules, le gouvernement confiera dorénavant la responsabilité du processus d’évaluation et celle du placement au seul ministère de la Santé. Nombreux sont ceux qui croient qu’il s’agit là d’un premier pas vers un éventuel transfert de tout le continuum de soins vers le ministère de la Santé, comme c’était le cas avant l’an 2000 et comme c’est le cas dans toutes les provinces canadiennes.

D’autres hésitent à donner leur aval, craignant des chevauchements inutiles entre les ministères et de possibles guerres intestines pouvant paralyser les opérations, ce qui se ferait au détriment des aînés. Il nous faut espérer qu’un gouvernement, dans un avenir pas très lointain, rassemblera assez de courage politique pour décider que la situation des aînés en quête d’un continuum de soins doit relever d’un seul ministère, celui de la santé.

Les statistiques, en date du 19 octobre, nous informent que 781 aînés se trouvent sur des listes en attente d’un placement dans un foyer de soins dont 60%, soit 465, occupent des lits d’hôpitaux. La lenteur du processus d’évaluation, le refus d’un placement dans tel ou tel foyer, l’objection de certaines familles préférant garder les parents en institution hospitalière – le revenu de l’aîné demeurant disponible à ceux qui s’en occupent, le manque de place en foyer de soins sont autant de raisons qui expliquent la situation. On peut parler de crise qui n’ira pas en s’améliorant à moins d’une planification exhaustive et un plan d’action réfléchi.

Il faut, par un processus intelligent, retirer des hôpitaux les aînés en attente de foyers soins. Ces institutions ont été conçues pour des soins de courte durée offerts par un personnel professionnel agissant en conséquence. Ces établissements n’ont jamais été conçus pour être des foyers de soins. Ils n’en ont ni la mission, ni la compétence, ni le personnel voulu. Au contraire, ces milieux peuvent agir au détriment des aînés.

J’ai eu à observer les liens interpersonnels entre une patiente et son aidante naturelle dans un hôpital de la région. Cette dernière s’était aventurée à suggérer qu’on prescrivait peut-être trop de médicaments à l’aînée en question et que cela la gardait dans un état de somnolence. Cela n’ayant pas plu au médecin soignant, il aurait suggéré au personnel du ministère du Développement social d’empêcher celle-ci de rendre visite à la patiente.

Dans cette salle à quatre lits, il y avait trois autres personnes âgées dont deux étaient en pyjamas en début d’après-midi. Une autre avait près d’elle un roman de Danielle Steele et, au pied du lit, une marchette. Je me suis entretenue avec elle pour me faire dire qu’elle ne s’en servait plus parce qu’elle était trop faible. Pourtant, elle savait marcher à son entrée à l’hôpital. Mais, sans des soins et une stimulation appropriés, elle était en train de dépérir. Les hôpitaux, faut-il le répéter, ne sont pas équipés pour offrir ces soins qui sont du ressort d’un foyer de soins.

Applaudissons ce premier pas entrepris à la faveur des aînés, mais continuons d’exiger que tout le continuum de soins soit logé à la même enseigne, soit celle des régies de la santé sous la juridiction d’un même ministère, celui de la santé. Et, qu’on prenne autant de soins dans l’évaluation et le placement des aînés demeurant à domicile que de ceux qui logent dans les hôpitaux et qui attendent, eux aussi, une solution raisonnable et rapide à leur condition.

Hector J. Cormier

Moncton